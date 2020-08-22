AK Parti'li Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar var - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu 'nasip' olmasını diliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Milletimiz özlemlerine kavuşsun, ülkemiz dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam etsin, her bir insanımız sevinsin, gayretimiz ve duamız bunun içindir. Aziz milletimiz, hürriyetine, bağımsızlığına ve tüm varlıklarına bedelini sonuna kadar ödeyerek sahiptir. Zorluklara karşı yılmadan mücadele ederek dimdik ayaktadır. Herkesin sırt döndüğü mazlumlarla ekmeğini ve suyunu paylaşan bir yüreğe sahiptir" ifadesini kullandı.Çelik, Karadeniz'de ortaya koyulan gayret ile Akdeniz'de verilen mücadelenin milletin varlığı ve geleceği için olduğuna dikkat çekerek, "Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hakedilmiştir. Bedeli ödenmiştir. Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanımızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere her gün ayrı bir cevap veriyoruz. Karavatan, mavivatan ve gökvatanımızda haklarımızı tavizsiz koruyoruz. Bu ülke için gayret etmek ve bu ülke için sevinmek büyük bir onurdur. Milletimizin sevincine ortak olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu millet insanlığı sömüren değil, insanlık umudunu inşa edendir. Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -