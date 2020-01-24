AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesin - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesin - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesin

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemeleri, Valilik ve diğer kurumların uyarılarını dikkate almaları çok önemlidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik: Vatandaşlarımız hasarlı evlere girmesin, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Vatandaşlarımızın hasarlı evlere girmemeleri, Valilik ve diğer kurumların uyarılarını dikkate almaları çok önemlidir" açıklamasını yaptı.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Herkese geçmiş olsun. Tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın hizmetindedir. Devletin tüm birimleri vatandaşlarımıza yardımcı olmak için ayaktadır. Yalan haberlere itibar edilmemeli, devlet kurumlarının açıklamalarına göre hareket edilmelidir. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim. Telefonları lütfen sınırlı kullanalım. İhtiyaç haricinde kullanmayalım. Gerçekten ihtiyacı olanları düşünelim" ifadelerini kullandı.


Ömer Çelik, AK Parti, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:13 Kaynak: DHA
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