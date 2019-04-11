AK Parti'li Çetinkaya 35 Keçi Kestirerek 4 Bin Kişiyi Misafir Etti
1 saat önce
AK Parti'den tekrar Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Ekrem Çetinkaya, 35 keçi kestirerek 4 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:04 Kaynak: İHA
'den tekrar Hakkari
'nin Derecik
Belediye Başkanı seçilen Ekrem Çetinkaya
, 35 keçi kestirerek 4 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti tarafından tekrar aday gösterilen Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, oyların büyük çoğunluğunu alarak ikinci kez belediye başkanı seçildi. Bugün evinde verdiği teşekkür yemeğinde yaklaşık 4 bin kişiyi misafir eden Ekrem Çetinkaya, herkesle tek tek tokalaşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Misafirleri için 35 keçi kestirerek yemekte ağırlayan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve bakanların destekleriyle Derecik halkına hak ettikleri tüm hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi. - HAKKARİ
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