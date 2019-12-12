AK Parti'li Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde olgular üzerinden gidilmesi vurgusu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde olgular üzerinden gidilmesi vurgusu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde olgular üzerinden gidilmesi vurgusu Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerine dair, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, yeni fasıl açılması, enerji ve güvenlik gibi konularda algıları bir tarafa bırakıp olgular üzerinden gidilmesi...

AK Parti'li Cevdet Yılmaz'dan AB ile ilişkilerde olgular üzerinden gidilmesi vurgusu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB)- Türkiye ilişkilerine dair, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, yeni fasıl açılması, enerji ve güvenlik gibi konularda algıları bir tarafa bırakıp olgular üzerinden gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Brüksel temaslarını AA'ya değerlendiren Yılmaz, son yıllarda AB'de Türkiye'nin arzu etmediği bir hava oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, Avrupa Parlamentosunun (AP) bundan etkilenen kurumlardan bir tanesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Biz de yeni seçilmiş AP üyeleriyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Başta AP'nin yeni Türkiye Raportörü Amor Sanchez olmak üzere çeşitli ülke ve partilerden milletvekilleri ile görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Muhataplarıyla çeşitli konularda Türkiye'nin yaklaşımlarını paylaştığını belirten Yılmaz, son yıllarda Türkiye'ye ilişkin medyada son derece haksız bir algı oluşturma çabası olduğunu kaydederek, "Biz algıları değil gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Görüştüklerimizi Türkiye'ye de davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Avrupa'nın sıkıntılı bir döneme girdiğine dikkati çekerek, buna Brexit, genişleme sürecine ilişkin olumsuz hava, ekonomide durgunluk korkusu ve göç sorunu gibi başlıkları örnek gösterdi.

AB'nin karşılaştığı sınamaları aşmak için Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, iş birliğinin tarafların lehine olacağını söyledi.

Yılmaz, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, yeni fasıl açılması, enerji ve güvenlik gibi konularda algıları bir tarafa bırakıp olgular üzerinden gidilmesi gerekiyor." dedi.

Öte yandan Yılmaz, Brüksel temasları kapsamında AP üyeleri İlhan Küçük, Jan Witold Waszczykowski, Bernard Guetta, Michael Gahler, Natalie Loiseau ve Tomas Zdechovsky ile bir araya geldi.

Yılmaz'ın ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika organizasyonunda Brüksel'deki meslek grupları ve kanaat önderleri ile akşam yemeği yemesi bekleniyor.

Avrupa Birliği, Cevdet Yılmaz, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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