AK Parti'li Cevdet Yılmaz Van'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Cevdet Yılmaz Van'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti'li Cevdet Yılmaz Van'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti'li Cevdet Yılmaz Van'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti'li Yılmaz; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel ile depremden etkilenen Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerini ziyaret etti.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara taziyelerini ileten Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede, arama kurtarma ekiplerinin dünyaya örnek olabilecek bir hızda çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin afet ve acil müdahale konusunda belli bir yere geldiğini belirten Yılmaz, vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını ifade etti.

Yaralıların tedavilerinin devam ettiğini, depremzedeler için çadırların kurulduğunu ve barınma anlamında bir sıkıntının kalmadığını anlatan Yılmaz, "Burası hayvancılığın yapıldığı bir bölge. Hayvanların kuzulama dönemi. Bu anlamda hayvan barınaklarının oluşturulması önem taşıyor. Kurumlar bu anlamda yoğun bir çaba sergiliyor. Bugün, bu sorun büyük anlamda çözülmüş olacak. Günde üç öğün sıcak yemek vatandaşlarımıza sunuluyor. Biz de bu çalışmaları yerinde gördük." ifadelerini kullandı.

"Kırsalda çelik konstrüksiyon yapılar oluşturup, gerek insanlar gerekse diğer canlılar için sağlam yapılar oluşturup bünyemizi güçlendirmek durumundayız." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu konuda dünyaya örnek olabilecek hızda çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın bir takibi söz konusu. Bu konuda gerekli talimatlar, ilgili kurumlara verilmiş durumda. En önemlisi can kaybı, onları geri getiremiyoruz ama diğer maddi kayıplar inşallah zaman içinde daha güzel bir şekilde telafi edilecek. Nasıl ki ülkemizde diğer afetlerde sorunlar hızlı bir şekilde giderildiyse burada da en hızlı şekilde halledilecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın."

Cevdet Yılmaz, AK Parti, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük
Kritik görüşme sonrası Pentagon'dan Türkiye açıklaması: İdlib'de birlikte çalışmanın yollarını arıyoruz İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İdlib açıklaması: Zaman doluyor, artık planlarımızı devreye sokacağız Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 22:33:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Cevdet Yılmaz Van'da depremden etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]