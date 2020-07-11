AK Parti'li Çiğdem Erdoğan Atabek: "Vahşeti unutmadık, unutturmayacağız" - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Srebrenitsa'da 25 yıl önce ağır silahlı Sırp ordusu tarafından 8 bin 372 masum Boşnak'ın katledildiğini belirterek, "Acısını halen yüreklerimizde hissediyoruz. Bu vahşeti unutmadık, unutturmayacağız. Sırf Müslüman oldukları için Boşnak halka karşı işlenen bu insanlık suçunu lanetliyoruz." dedi.

Atabek, yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 1995 tarihinin Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü olduğunu, insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden birinin orada yaşandığını belirtti.

Avrupa'nın göbeği Bosna'da çeyrek asır öncesinde bir "soykırım" yaşandığına işaret eden Atabek, "Srebrenitsa'da 25 yıl önce ağır silahlı Sırp ordusu tarafından 8 bin 372 masum Boşnak katledildi. Acısını halen yüreklerimizde hissediyoruz. Bu vahşeti unutmadık, unutturmayacağız. Sırf Müslüman oldukları için Boşnak halka karşı işlenen bu insanlık suçunu lanetliyoruz." diye konuştu.

"Adını 'gümüş' manasına gelen Srebren kelimesinden alan Srebrenitsa'da bir zamanlar gümüş madeni arayan halk, bugün kaybettikleri yakınlarının naaşlarını arıyor." diyen Atabek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın Kudüs'ü olarak nitelendirilen Bosna'da 'Barbar Batı'nın gözleri önünde ikinci dünya savaşının ardından en büyük insanlık trajedisi yaşandı. Dünyada adalet arayışının ve acının sembolü olan bu soykırım halen açık bir yaradır. İnsanlığın, çeyrek asır önce Avrupa'nın göbeğindeki Srebrenitsa soykırımının hesabını tarih nezdinde sorması gerekir. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Aliya İzzetbegoviç, 'Unutulan soykırım tekrarlanır.' demişti. Bosna'da Sırplar tarafından yapılan soykırım sırasında vurulan 4 yaşında bir çocuğun ölmeden önce annesine sorduğu, 'Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi anne?' sorusu yüreğimizi yakmıştır.

Bu duygularla Bosnalı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, katledilen binlerce masum Boşnak kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."