AK Parti'li Çilez: "104 amiralin bildirisini 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz" - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasını "Ne darbesi?" ifadesiyle değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "15 Temmuz'u nasıl 'Kontrollü darbe' diye sulandırdıysanız, 104 amiralin bildirisini de 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, bütün İslam aleminin ramazan ayını tebrik ederek başladı.

Emekli amirallerin açıklamasının basite indirgenemeyeceğini belirten Çilez, "CHP'nin son 7-8 aydaki söylemlerini kronolojik olarak ortaya koyarak, sayın Genel Başkan'a hatırlatmak istiyorum. 2020 yazıydı, CHP İstanbul İl Başkanı darbe imasında bulundu. Aynı günlerde sayın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yine darbe imasında bulundu. Buna karşı toplumdan ve siyaset kurumundan ciddi tepki aldıklarını gördüklerinde hepsi safa yatarak, 'Ne darbesi' dedi." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmeni, çiftçiyi tehdit eden bir dil kullanmaya başladığını söyleyen Çilez, iktidarın dev yatırımlarının tehdit diliyle baltalanmaya çalışıldığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek firmaları tehdit ettiğini savunan Çilez, "Bu sevgi pıtırcığı siyasetçilerin gerçek yüzü işte böyle." dedi.

Kılıçdaroğlu'nu, CHP yetkililerinin yaptığı bu eylem ve söylemleri gözden geçirmeye davet eden Çilez, "15 Temmuz'u nasıl 'Kontrollü darbe' diye sulandırdıysanız, 104 amiralin bildirisini de 'Ne darbesi' diyerek sulandırıyorsunuz. Yani siz ve darbeler arasındaki ilişkide hiçbir değişim yok." değerlendirmesinde bulundu.