AK Parti'li Çilez: "Birileri demokrasiyi ve milli iradeyi test etmeye kalktı" - Son Dakika

AK Parti'li Çilez: "Birileri demokrasiyi ve milli iradeyi test etmeye kalktı"

05.04.2021 18:19
AK Parti'li Çilez:

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Birileri Türk demokrasisi ile milli iradeyi test etmeye kalktı.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, "Birileri Türk demokrasisi ile milli iradeyi test etmeye kalktı." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı emekli amirallerin hafta sonu yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Birilerinin, Türk demokrasisi ve milli iradeyi test etmeye kalktığını ifade eden Çilez, "104 emekli amca, dümenle demokrasiye ayar vermeye kalktı. Akıllarınca dümen çevirdiler. 28 Şubat kalıntısı olduğu anlaşılan bu dümenciler, halen eski Türkiye'nin hayalindeler." diye konuştu.

Çilez, bildirinin birkaç günde değil, Montrö Sözleşmesi bahane edilerek bir yerden düğmeye basılması sonucunda hazırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu dümenciler, kimin aklına geldi? Bunların kimin dümeninde oldukları, bugün yarın ortaya çıkar. Kuzey Irak, Suriye, Karabağ'da dağlar ve ovalar Türk'ün kahramanlıklarıyla çınlıyor. Bunların hiç sesi çıktı mı? Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatanı genişletiyor, Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz'de, Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Piri Reisler, Turgut Reisler kol geziyor. Bu dümencilerin haberi var mı? Kendi imal ettiğimiz gemi ve denizaltılarımız bir bir denize iniyor. Savunma Sanayimiz şaha kalkmış, İHA ve SİHA'larımız göklerde istikbalimizi perçinliyorlar; görmüyorlar mı? Bu bildirgede imzası olanlara ve destek verenlere soruyorum, bunlar çok mu zorunuza gidiyor?"

Bu bildirinin arkasında kimlerin olduğunun araştırılması gerektiğini dile getiren Çilez, "Olayın siyasi yönüne baktığımızda CHP her zamanki gibi bildiğimiz CHP. Darbe, darbe iması ve milli irade karşıtı ne varsa CHP topyekün orada. 'Bu işten AK Parti mağduriyet çıkarıyor' diye zırvalıyorlar. Olay milli irade ve siyaset kurumuna yapılıyor, bunlar anlamıyor, anlamak işlerine gelmiyor. İYİ Parti de üç gruba ayrılmış durumda. Bildiriye imza atanlar birinci grubu, 'Ortaya karışık' diyenler ikinci grubu oluşturuyor. Genel Başkanları Meral Akşener'in başını çektiği üçüncü grup da 'zevzeklik' diyerek işi basite indirgiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Emekli, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çilez: 'Birileri demokrasiyi ve milli iradeyi test etmeye kalktı' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Denizlispor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Darboğazda olan Yunanistan, Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz 'Şampiyonluklar kabul edilsin' dedi, Galatasaray'ın cevabı çok sert oldu: Derhal istifaya davet ediyoruz         
18:08
Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum Joe Biden'ın oğlu Hunter'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yengemle birlikte oldum         
17:52
Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:15
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 18:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Çilez: "Birileri demokrasiyi ve milli iradeyi test etmeye kalktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei