AK Parti'li Çilez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ancak milletin değiştirebileceğini söyledi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin değişen dünya konjonktüründe etkin bir güç olmasını tesis edecek modeldir. Eksiği varsa tamamlanır, yanlışı varsa da düzeltilir. Bu sistemi aziz milletimiz kabul etmiştir. Değiştirecek olan da yine aziz milletimizdir." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran 2018'de seçim yapıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde gerçekleştirilen seçimlerden sonra yaklaşık 3 yılın geride kaldığını aktardı.

İYİ Parti ve CHP'de hala "güçlendirilmiş parlamenter sistemle" alakalı elle tutulabilir, anlaşılabilir çalışma ve açıklama olmadığını belirten Çilez, bu partilerin, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" ifadesiyle eski sistemin Türkiye'ye yetmediğini, değiştirilmesi gerektiğini de itiraf ettiğini dile getirdi.

AK Parti ve MHP'nin doğru bir iş yaptığını belirten Çilez, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin değişen dünya konjonktüründe etkin bir güç olmasını tesis edecek modeldir. Eksiği varsa tamamlanır, yanlışı varsa da düzeltilir. Bu sistemi aziz milletimiz kabul etmiştir. Değiştirecek olan da yine aziz milletimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Çilez, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde kendine rol biçilen değil, bizzat oyun kuran ve başrol oynayan bir devlet olduğunu vurgulayarak, eski Türkiye'ye özlemi olanlara "Millete güvenmiyor musunuz?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuk katili İsrail ile Türkiye'yi bir tutan açıklama yaptığını ifade eden Çilez, "Türkiye'de ölen çocukları kim öldürüyor? Buna açıklama getirmesi lazım. Devletimizi zan altında bırakmamalıdır. Kastı devletimiz ise Sezgin Bey'e yazıklar olsun." dedi.

Çilez, "Tanrıkulu'nun kastı PKK'nın çocuk katliamları ise o zaman kendisine hak vereceklerini" kaydetti.