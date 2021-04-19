AK Parti'li Çilez, İlhan Kesici'nin Merkez Bankası açıklamasıyla CHP'ye gereken cevabı verdiğini söyledi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doların eridiği" iddiasını gündeme taşıyan CHP'li yöneticilere gerekli cevabı CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin verdiğini söyledi.

Çilez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin yalanlarına bir de algı operasyonu ekleyerek ayakta durmaya çalıştığını belirterek, "Ya bunu soranlar bilgisiz, maliye politikalarından, Merkez Bankası özelinde hiç bilgileri yok ya da CHP bilerek, isteyerek, algı oluşturmak için bunu yapıyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin bir televizyon programında partisinin Merkez Bankası rezervi iddialarına ilişkin yaptığı, "Şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Bir kere onu söyleyeyim, kaybolmaz. Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaç lira almış, kaçtan satmış, görülür. Her iş kayıt altındadır. Devletin kayıtlarında mutlaka vardır." açıklamasına işaret eden Çilez, şunları kaydetti:

"Bu işe dayanamayan Sayın İlhan Kesici mali bilgisiyle, kültürüyle, devlet adamlığıyla çıktı, gerekli cevabı CHP'li yöneticilere vermiş oldu. CHP'li yöneticilere sormak istiyorum, bu sorunun cevabını biliyorsunuz da mı sordunuz yoksa bilmediğinizden mi sordunuz? Niyetiniz neydi? Eğer bilmeden sorduysanız, ana muhalefetsiniz, iktidara aday olmanız lazım, bu sorunun cevabını bile bilmeyerek bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?"

İlhan Kesici'nin gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından "Merkez Bankası rezervi konusunda sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim" şeklinde yeni bir açıklama paylaştığının hatırlatılması üzerine Çilez, "Orada sayın Kesici, Merkez Bankası bilançolarına atıf yaptı. Merkez Bankası bilançosu farklıdır. Analitik bir bilanço tarzıdır. Herkes okuduğunda anlamayabilir, bunu kabul ediyorum. Ama Maliye kökenli olan, Maliye Bakanlığı geçmişi olan Mecliste bir sürü milletvekilimiz var. CHP, İYİ Parti, MHP, AK Parti içerisinde de var. Bu soru aslında çok bomboş bir sorudur. Sayın Kesici, daha sonra siyasi bir tavır olarak, o söylediğinin son kısmından haberim yok, bunu söylemiş olabilir. O, kendi takdiridir." ifadesini kullandı.