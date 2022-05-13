AK Parti'li Çizmelioğlu hastaneyi ziyaret ederek Hemşireler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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AK Parti'li Çizmelioğlu hastaneyi ziyaret ederek Hemşireler Günü'nü kutladı

13.05.2022 14:20
AK Parti'li Çizmelioğlu hastaneyi ziyaret ederek Hemşireler Günü'nü kutladı

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Çizmelioğlu, görevi başında olan hemşirelere karanfil vererek günlerini kutladı.

Sağlık sektörünün her zaman vazgeçilmezi konumunda olan hemşirelere çalışmalarında kolaylık dileyen Çizmelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşirelik, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü profesyonel bir meslektir. Günümüzde hemşireler, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes için sağlık ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesidir. Sağlık sektörünün her zaman vazgeçilmezi konumunda olan hemşireler, pandemi sürecinde kendisinin ve ailelerinin sağlıklarını riske atma pahasına her şeyi göze alarak, ölümle yaşam arasında kesintisiz bir şekilde, görev başında yaşamlara dokunarak, her zaman olduğu gibi yine sağlık ordusunun en ön saflarında yer almışlardır ve hiç şüphesiz de yer almaya devam edeceklerdir."

Türkiye'nin her köşesinde, önce insan diyerek, halka hizmeti şiar edinmiş, canları pahasına yılmadan, ailelerinden, günlük yaşantılarından, uykularından fedakarlık ederek, sonsuz sabır, özveri ve itina ile çalışan daima toplumda her ferdin sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü'nü en içten dilekleri ile tebrik ettiğini aktaran Çizmelioğlu, pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden hemşirelere Allah'tan rahmet diledi.

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Devlet Hastanesi, Tepebaşı, AK Parti, 18 mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Çizmelioğlu hastaneyi ziyaret ederek Hemşireler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Çizmelioğlu hastaneyi ziyaret ederek Hemşireler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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