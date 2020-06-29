AK Parti'li Cora'dan CHP'li Kaya'ya tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, bir kulüp başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, protokol gereği çekilen bir fotoğrafı üzerinden nezaket kurallarından uzaklaşarak komplo teorileri oluşturması akıllara ziyan bir durumdur, deli saçmasıdır." dedi.

Trabzon spor formasıyla Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Cora, CHP Trabzon Milletvekili Kaya'yı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haksız ve mesnetsiz sözler söylediği için kınadığını belirtti.

Trabzonsporluluğun Trabzon'da siyaset üstü bir değer olduğunu söyleyen Cora, "Trabzonsporluluk, her çocuğun mahalle arasında çıplak ayakla bile oynadığı maçlarda bir Hami Mandıralı, bir Şenol Güneş, bir Dozer Cemil ve niceleri olduğu, attığı her golde kendini değil Trabzon'u büyüttüğü ortak efsanemizdir." diye konuştu.

Trabzonspor'un bölmediğini, ayrıştırmadığını aksine yürekleri tamamladığını ve birleştirdiğini dile getiren Cora, "Trabzonspor, bir değerini diğer bir değeriyle kıyaslatmaz, çarpıştırmaz. Bütün siyasi ömrünü yalnızca kaos ve mesnetsiz eleştiri kültürü üstüne bina etmiş bir geleneğe de kendini hiçbir şekilde kullandırtmaz." dedi.

Cora, her alanda yaptığı hizmetlerle Türkiye'ye eşsiz eserler kazandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sporcu kimliğiyle de Türk sporunun altyapısının gelişmesini, lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, yatırımlarla tesisleşmesini, kazandırdığı uluslararası organizasyonlarla markalaşmasını sağladığına dikkati çekti.

Erdoğan'ın, spor alanında bir çığır açtığını söyleyen Cora, siyasi ayrım yapmadan her şehre eşit mesafede yaklaşıldığını, büyük eserler ortaya çıkarıldığını vurguladı.

Cora, "CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın, bir kulüp başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, protokol gereği çekilen bir fotoğrafı üzerinden nezaket kurallarından uzaklaşarak komplo teorileri oluşturması akıllara ziyan bir durumdur, deli saçmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız tüm kulüp başkanlarının arkasında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tüm kulüp başkanlarıyla ayrı ayrı bazen de kurumsal ziyaretler nedeniyle birlikte çekilen yüzlerce fotoğrafı olduğuna işaret eden Cora, Erdoğan'ın, bazı kulüp başkanı ve yöneticileriyle fotoğrafının yer aldığı pankartı gösterdi.

"Cumhurbaşkanı'mız bahsi geçen bir kulübün başkanının değil tüm kulüp başkanlarının arkasındadır." diyen Cora, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sporda tribün terörünün ortadan kalkması, kulüpler arasındaki sorunların giderilmesi, vergi yükünün hafifletilmesi, yapısal sorunlarının çözülmesi, ekonomik meselelerin hallolması için büyük bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bütün kulüp başkanlarına kapılarını ardına kadar açtığını, dar boğazdaki birçok kulübe can simidi olduğunu ifade eden Cora, şöyle konuştu:

"Keza geçtiğimiz yıl Trabzonspor kulübünün UEFA ile yaşadığı soruna bizzat müdahil olarak BDDK ile yapılan anlaşmaya zemin hazırlamış; kulübümüzün Avrupa kupalarına gitmesine, sayesinde olanak sağlanmıştır. Bu minvalde Trabzonspor Kulübü Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarını ifade etmiştir. Tüm kulüp başkanlarının da farklı konularda benzer demeçleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gerek İstanbul Belediye Başkanlığı gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı döneminde kulübümüzün kendisinden hangi talebi olmuşsa hep yardımcı olan durumunda olmuştur."

"Trabzon Cumhurbaşkanı Erdoğan ile spor şehri oldu"

Futbol şehri olan Trabzon'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir spor şehri olduğunu söyleyen Cora, şöyle devam etti:

"Uluslararası organizasyonlar olan Karadeniz oyunları ve Avrupa Gençlik Olimpiyatları onun sayesinde Trabzon'umuzda yapılmıştır. Ülkemizde uluslararası olimpiyatların düzenlendiği ilk şehir Trabzon'dur. Bu organizasyonlar neticesinde şehrimize birçok yatırım kazandırılmıştır. Türkiye'nin en modern statlarından birisi olan Akyazı Şenol Güneş Stadı kulübün kasasından bir kuruş çıkmadan, 350 milyonluk bir yatırımla şehrimize kazandırılmış, kulübümüze armağan edilmiştir. Akyazı Stadı şehrimize ayrı bir silüet kazandırmıştır. Bu stat şehrimizin bir tacı, kazandırdığı yatırımlar ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız ise tüm hemşehrilerimizin baş tacı olmuştur."

"Kışkırtıcı ve provokatif bir durum"

Cora, bölgenin en büyük kapalı spor salonu olan Hayri Gür Kapalı Spor Salonu ile Beşirli'de uluslararası ölçekte en modern tenis kortlarının, AK Parti döneminde yapıldığını hatırlattı.

Olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri ile jimnastik salonlarının yakın zamanda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde tamamlandığını anlatan Cora, şunları kaydetti:

"CHP'nin şehrimize kazandırdığı bir tane modern spor tesisi dahi yoktur. Trabzonspor kulübümüze sağladığı küçücük bir kaynağı yoktur. Bir toplu iğne ucu kadar faydası yoktur. Maddi manevi hiçbir destekleri olmamıştır. CHP'li vekil, bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza büyük bir haksızlık yapmıştır, ayıp etmiştir. Bu kadar yatırımı görmezden gelerek hadsizlik yapmıştır. Daha da üzücü olan sporu, kendi siyasetinin kirli emellerine payanda etmiştir. Spor müsabakalarındaki galibiyetler, beraberlikler ve mağlubiyetler, skorlar, pozisyonlar üzerinden siyaset üretme sefilliğine düşmüştür. Bir takımı, seri galibiyetler kazandığında, 'bu takımı devlet koruyor', puan kayıplarında ise 'devlet doğruyor' şeklinde bir yaklaşım büyük bir aymazlıktır. Kabul edilemez bir hezeyandır, kışkırtıcı ve provokatif bir durumdur."

"Futbolun içinde tartışılması gereken konular"

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Cora, bir gazetecinin, "Kirli ilişkilerle hakemlerin ayarlandığını, bazı takımlara operasyon yapıldığı yönünde iddialar var. Trabzonspor bu konuda suç duyurusunda da bulundu, nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna, "Bunlar futbolun içinde tartışılması gereken konulardır. Siyaset zeminine çekilmesini doğru bulmuyorum. Böyle iddialar varsa her bir kulübün başvuruda bulunarak sürecin değerlendirilmesi gerekir. Trabzonspor kulübünün bu konuda bir başvurusu yoktur. Başvurusu olduğunda titizlikle takip edilmesini, Federasyonun ilgili kurullarından talep ederiz." karşılığını verdi.