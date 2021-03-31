AK Parti'li Cora: "Her alanda kalıcı eserler üretmeye, ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz" - Son Dakika

AK Parti'li Cora: "Her alanda kalıcı eserler üretmeye, ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz"

31.03.2021 18:27
AK Parti'li Cora:

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti iktidarının her alanda kalıcı eserler üretmeye, ülkeyi geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti iktidarının her alanda kalıcı eserler üretmeye, ülkeyi geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Cora, Meclis'te düzenlediği bası toplantısında koronavirüs salgınının sadece bir sağlık değil, ekonomik kriz de olduğunu ifade etti.

Birçok ülkenin salgınla mücadelede sınıfta kaldığı bir dönemde Türkiye'nin bir başarı destanı ortaya koyduğunu belirten Cora, Türkiye'nin salgınla ilgili gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini dile getirdi.

Cora, "Hem vatandaşa destek olmaktayız hem de sağlık sistemini koruyacak adımlar atmaktayız. Esnafımızın yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu konuda önemli karar ve tedbirler alındı. Yaz aylarıyla birlikte salgınla ilgili genel bir rahatlama olacağını düşünüyoruz." dedi.

Tüm bunların yanı sıra üretim çarklarının dönmeye devam ettiğini, tedarik zincirinde herhangi bir aksama olmadığını belirten Cora, sadece salgın alanında değil savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda Türkiye'nin dünyanın yakından izlediği ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinde yerlilik payının yüzde 30'dan yüzde 70'lere çıktığını dile getiren Cora, şunları kaydetti:

"Bir yerli malı haftası düzenlense Türkiye, yiyecek ve giyecek ürünlerini koymanın dışında İHA, SİHA, Hürkuş, Altay tankını masaya koyabilecek bir konuma gelmiştir. Bu, gurur veren bir durumdur.

En iyi barış, en iyi şekilde savaşa hazır olan ülkeler tarafından sağlanır. Bu silahlarımız olmasaydı daha teslimiyetçi bir durumda olurduk. Talimat ve konumlandırmalara göre hareket etmek durumunda kalırdık.

Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ekonomisine her alanda girme noktasında çabası devam etmektedir. Her alanda kalıcı eserler üretmeye, ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kısa geçici planlarla değil uzun, sürdürülebilir planlarla gelecek nesillere kalıcı eserler bırakma niyetindeyiz."

Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Cora: 'Her alanda kalıcı eserler üretmeye, ülkemizi geliştirmeye devam ediyoruz' - Son Dakika


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