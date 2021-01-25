AK Parti'li Dağ, Afyonkarahisar Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 2023 ve 2053 hedeflerine ilişkin, "Onları da hayallerimizde ve rüyalarımızda görmeye başladık. İnşallah, onları da hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Dağ, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Afyonkarahisar 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin geçmiş 19 yılına bakıldığında "rüyalarda gördükleri ve hayalini kurdukları" başörtüsü özgürlüğü, vesayetin kaldırılması, barajlar, duble yollar ve savunma sanayisi gibi konularda icraatlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimdi sıranın 2023 ve 2053 hedeflerinde olduğunu dile getiren Dağ, "Onları da hayallerimizde ve rüyalarımızda görmeye başladık. İnşallah, onları da hep birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"AK Parti davasını ve hareketini büyük bir çınara benzetiyorum. Bu çınarın kökleri 10 yıllar, 100 yıllar boyunca geçmişe doğru dayanmış halde." diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Bunun gövdesi teşkilat, yaprakları üyeler. Köke baktığımızda ise açıkça tarihin içerisinde bir süreci yaşıyoruz. Her dönemde de bu süreç, her zaman yaşanmış. Bu yaşanan süreçte, biz iyiler tarafında mıyız? Yoksa kötüler tarafında mıyız? Biz bir şeyler inşa eden ve yapanlar tarafında mıyız? Yoksa yakanlar ve engelleyenler tarafında mıyız? Şöyle tarihe baktığımızda aslında bu şekilde çokça örnek görüyoruz."

Tarihi süreçten örnekler de veren Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta Hz. Ömer, diğer tarafta Ebu Cehil. Biri inşa etmiş, bir şeyler ortaya koymuş, öbürü yıkmak ve yakmak için birtakım mücadeleler vermiş. Yine 100 yıl önceye gittiğimizde bir tarafta 33 yıl boyunca Osmanlı Devleti'ni yeniden inşa etmeye çalışan Abdülhamit Han olmuş. Ama yıkan taraf ise ona karşı gelen ittihat ve terakki zihniyeti Emanuel Karasu ve Ermeni Aram Efendi gibi tipler olmuş. 33 yıl boyunca ülkeyi o badireli süreçte limana götüren bir kaptan edasıyla hareket eden padişaha karşı 10 yıllık süre içerisinde yaşadığımız sıkıntılar hepimizce malum. Bunun örnekleri çok. Bir tarafta Adnan Menderes, öbür tarafta ona darbe yapan darbeciler. Bir tarafta o dönemde ülkeye barajlarla hizmet etmeye çalışan Süleyman Demirel, diğer tarafta ona engel olan Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti. Bir tarafta Necmettin Erbakan hoca, öbür tarafta 28 Şubatçılar."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, ülkeye, ümmete ve tüm insanlığa faydalı bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini ama hep karşılarında bir zihniyetin var olduğunu vurguladı.

Kongrede, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da konuşma yaptı.