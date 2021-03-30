AK Parti'li Dağ: Basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmeli - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmeli. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ile görüşme halindeyiz, en kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Hamza Dağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti'li Dağ, yerel basının sorunlarının ele alındığı ziyarette, "Yerel medya demokrasinin sigortasıdır. 15 Temmuz'da darbeye karşı durmuştur. Yerli ve millidir. Onlara sahip çıkacağız" dedi.