AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE - Son Dakika

AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette." dedi.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Çanakkale Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Dağ, AK Parti kadrolarının 18 yıldır milletine hizmet ettiğini söyledi.

Bundan sonra da uzun yıllar hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirten Dağ, "AK Parti kadroları, aslında 1915'te tarihe o meydan okumayı ortaya koyan cedlerinin bugünkü temsilcileri. Onun için kendimizi çok daha önemsemeli, kendi hareketimizi, kendi davamızı çok daha ileriye götürmek için ciddi bir çaba ve uğraş vermek durumundayız." diye konuştu.

Hamza Dağ, Çanakkale'de bir medeniyetin uyanışında binlerce gencin tıp fakültesini, hukuk fakültesini bitirerek kendi vatanını kurtarmaya, bir şeyler ortaya koymaya çalıştığını ama karşı taraftaki bir yapının ise burayı yıkmaya çalıştığını vurguladı.

Adnan Menderes'in 10 sene boyunca iktidarı döneminde birçok hizmet yaptığını hatırlatan Dağ, şöyle devam etti:

"Darbe yapanlar, onu alaşağı edenler, yıkan tarafta, yakan tarafta, ateşi temsil eden taraf olmuştur. Rahmetli Demirel de bizim için 28 Şubat sürecinde söyledikleri her zaman hafızamızda yer edip olumsuz noktada bulunsa da zaman zaman ama 1965-1970 arasında bu ülkeye kazandırdığı barajlarla, boğaz köprüsüyle bir şeyler ortaya koyarken, karşısındaki, o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de 'Keban Barajı su kaçıyor' diyerek, Boğaz Köprüsü önünde eylem yaparak engelleyen tarafta olmuştur. Rahmetli Özal keza aynı şekilde. Rahmetli Necmettin Erbakan, toprağa temsil edip bir şeyler ortaya koymaya çalışırken onu engelleyenler kimlerdi? 28 Şubat'ı ortaya koyan darbecilerdi.

İşte bu hayat mücadelesinin hem dünya tarihinden hem Türk tarihinden hem İslam tarihinden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bu hayat mücadelesinde bu insanlık mücadelesinde toprağı temsil eden, tevazuyu temsil eden yeni bir şeyler üretmeyi temsil edenin bugünkü temsilcileri kim acaba? Diğer tarafta da ateşi temsil edenlerin bugünkü temsilcileri kimler? 18 yıldır köprüler yapan, şehir hastaneleri yapan, yollar yapan, TEKNOFEST ile geleceğin Türkiye'sini inşa eden bir lider varken, karşı tarafta ise 'Köprüler, yollar, şehir hastaneleri niye yapılıyor?' diyen, 'Doğu Akdeniz'de ne işiniz var? Libya'da ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var?' diye engelleyenler kimler? Bu mücadele insanlık var olduğu sürece devam edecek. İşte biz bir dava partisiyiz diyorsak, bugün toprağı temsil edenin yanındayız. Onunla beraberiz, bugün bir şeyler inşa edenin yanındayız. Bunun bugünkü temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onunla beraberiz, bundan sonra da onunla beraber olmaya hep beraber devam edeceğiz."

Dağ, AK Parti'yi hep Cumhuriyet anlayışına, Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine aykırı olarak nitelendirip prim yapmaya çalışan CHP'li siyasetçilerin, belediye başkanlarının olduğunu anlattı.

CHP'ye eleştirilerde bulunan Dağ, şunları kaydetti:

"Sahada ne zaman çalışma içinde olsak, 'Aslında siz gerçekten iyi şeyler yapıyorsunuz' diyenler bile ne diyorlardı: 'Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olduğu için CHP'ye oy veriyoruz.' Bugünlerde CHP bir tartışma yaşıyor, o tartışma bizi yıllardır suçlamış oldukları tartışmayla aynı. Sizin konuşmaya çıkan hatipleriniz 'Gazi Mustafa Kemal' diyor ama 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' demiyor gibi aslında doğru olmayan bazı iddialarla kendi alanlarını genişletmeye çalışanlar, aslında bugün o iddialarından vurulmuş vaziyetteler. CHP kendi içinde, İstanbul İl Başkanı'nın başlattığı bu tartışmayı yaşıyor. CHP'de ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerini sindirmiş vaziyette."

Kongreye, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, 27. Dönem Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ile kadın ve gençlik kollarının temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partinin delegeleri katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek güven tazeledi.

AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE
AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ, Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı - ÇANAKKALE - Son Dakika


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