Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Dağ: "CHP'de söz çok ama icraat yok"
Son Dakika Politika Haber

AK Parti'li Dağ: "CHP'de söz çok ama icraat yok"

27 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bayram sonrası ilçeler içerisinde ilk ziyaretini Foça'ya yaptı.

AK Parti'li Dağ:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, bayram sonrası ilçeler içerisinde ilk ziyaretini Foça'ya yaptı. Hamza Dağ, "CHP'de söz çok ama icraat yok. Biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ziyaretlerine Foça ilçesi ile devam etti. Dağ ve Kırkpınar, burada önce Foça AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Hamza Dağ ve Yaşar Kırkpınar, başkanlıkta partililer tarafından karşılandı.

AK Partili Kırkpınar, "Her gelişimizde bizi güler yüzle karşılıyorsunuz. Bu şartlar altında sizleri ziyaret etmek bizim için onurların en büyüğü" dedi.

Dağ ise konuşmasında, yoğun bir çalışma seferberliği başlattıklarını söyledi. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne değinen Dağ, "İzmir'in ilçelerinde ilk ziyaretlere Foça'dan başladık. Yoğun bir çalışma seferberliği başlattık. 18 yılı bitirdik nice 18 yıllara hazırız" dedi.

"Biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız"

CHP'yi eleştiren Dağ, "CHP'de söz çok ama icraat yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemizin temel ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Biz de süreci takip ediyoruz. Mutlaka biz hep yapıcı eleştiri noktasında olacağız. Tarzımız, tavrımız böyle olacak. Olumlu işlerin hepsinde birlikte olacağız; ama temel meselelerin çözümü noktasında adımlar atmasını muhataplarından bekleyeceğiz. Bunlar yapılmadığı zaman da hem büyükşehir meclisinde hem de kamuoyunda tepkilerimizi ortaya koyacağız" dedi.

İki milletvekili, daha sonrada Foça Devlet Hastanesi, ziraat odası ve Gerenköy'de incelemelerde bulundu. - İZMİR
Milletvekili, AK Parti, İzmir, Foça, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ebru Polat'tan bikinili havuz pozu
Mehmet Metiner'in "AK Parti ömrünü doldurdu" sözlerine Naci Bostancı'dan yanıt Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hareketi iki nedenden dolayı birleşebilir CHP'li Mahmut Tanal, İzmir otoyolunu 2 saatte geçen Demet Akalın için savcılara soruşturma çağrısında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:43:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Dağ: "CHP'de söz çok ama icraat yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]