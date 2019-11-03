Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Dağ'dan Başkan Soyer'e tepki
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AK Parti'li Dağ'dan Başkan Soyer'e tepki

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamasına ve sonrasında yaşanan sürece dikkat çekerek, "Belediye Başkanı böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanlarda...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamasına ve sonrasında yaşanan sürece dikkat çekerek, "Belediye Başkanı böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanlarda İzmir ile ilgili bir konuda İzmirlilere yalan söylemeyeceğini bilemeyiz" dedi.

K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'de katıldığı bir radyo programında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çok tartışılan Kıbrıs açıklamasının sorulması üzerine Kıbrıs'ın önemine vurgu yaparak, "Böyle bir açıklama, yetki alanı olmadığı için Belediye Başkanı'nın işi değildir. Bu açıklamanın yapılmasının ve ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yalan beyan ile bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Yalan da ilgili gazetenin ses kaydını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Son olarak, Sayın Soyer böyle bir konuda yalan söylemeye tevessül ettiyse, ilerleyen zamanda İzmir ile ilgili konularda İzmirlilere de yalan söylemeyeceğini bilemeyiz" dedi.

'KIBRIS KIRMIZI ÇİZGİDİR'

Kıbrıs'ta verilen mücadelenin ülkenin geleceğine ilişkin önemli bir mücadele olduğunu ifade eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs meselesi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasının kırmızı çizgisidir. Üstelik Kıbrıs'a yönelik hassasiyet, 2002'den değil, Cumhuriyet'in kurulduğu dönemden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de üzerine eğildiği bir meseleye yönelik hassasiyettir. Daha önce de orada sondaj faaliyetleri gündeme geldiğinde, biz bölgeye Ege Üniversitesi'nden bir gemi göndermiştik. O zaman bazı kesimler 'Sismik gemiyle petrol mu bulacaksınız, doğalgaz mı bulacaksınız?' diye tabiri caizse dalga geçmişlerdi. Şimdi ise 3 gemimizin arama faaliyetlerine katıldığı bir süreci yaşamaktayız. Kıbrıs'a 12 adaya yaklaşıldığı gibi yaklaşmak mümkün değildir. Dün 12 adayı bıraktık, bugün Kıbrıs'ı bırakmayı konuşup bir de bıraksak, devamında birilerinin bizden İzmir'i, Şanlıurfa'yı istemeyeceklerini bilemeyiz."


Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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