AK Parti'li Dağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "elektrik" yanıtı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." ifadesini kullandı.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa'nın belediye başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz." sözlerine yanıt verdi.

Hamza Dağ, "Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin." değerlendirmesinde bulundu.