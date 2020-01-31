AK Parti'li Dağ'dan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'e ikinci çevre yolunu kazandırmaya hazır olduklarını belirterek, "Projenin arkasındayız ancak yerel yönetimlerin karşı çıktığı bir projenin hayata geçmesi ve bitilmesi ne yazık ki uzun bir zaman almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in en önemli sorununun trafik olduğunu, mevcut yolların kapasitenin üzerinde kullanıldığını belirtti.

İzmir'e ikinci çevre yolunu kazandırmaya hazır olduklarını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"İkinci çevre yolu projesi maliyetinin artması pahasına doğayı koruyacak şekilde hayata geçirilecektir. Bu projenin hayata geçmesinin ardından insanların trafikte kalma süreleri azalacak, zamandan ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlanacaktır. Böylelikle hem trafikte kaybolan zaman hem de karbon emisyonu azalacaktır. Karbon emisyonunun azalması, hava kirliliği en fazla olan illerden biri olan İzmir'in daha temiz bir havaya kavuşmasına imkan tanıyacaktır. Projenin arkasındayız ancak yerel yönetimlerin karşı çıktığı bir projenin hayata geçmesi ve bitirilmesi ne yazık ki uzun bir zaman almaktadır."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın göreve gelmesinin üstünden neredeyse 1 yıl geçtiğini aktaran Dağ, geçen bu sürede kendisinin şehrin en büyük problemi olan trafik konusunun çözümüne ilişkin herhangi bir fikre sahip olmadığını gördüklerini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ikinci çevre yolunun yapılmasına karşı çıkması halinde alternatifini de sunması gerektiğine işaret eden Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, 'kentin en büyük sorununun ulaşım, çöp ya da körfezdeki koku olmadığını, İzmir'in bir dünya kenti olmamasının en büyük sorun' olduğunu ifade etmiş. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehrine bu perspektiften bakan bir kişinin, İzmir'i dünya kenti yapmasının ne derece mümkün olabileceğini ve İzmirlilerin bu görüşe ne denli katıldıklarını sormalıyız. İzmir'e asıl patinaj çektiren şey, bu şehre bu pencereden bakmaktır." ifadelerini kullandı.