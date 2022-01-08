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AK PARTİ'Lİ DAĞ: DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ DAĞ: DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ

08.01.2022 19:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen Dağ, " Dicle'nin kuzularını çakallara bırakmayacağız, bu konudaki kararlığımız çok nettir" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 859 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, bugün eylemlerini sürdüren 251 aileyi ziyaret etti. Hamza Dağ'a, milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt ile partililer de eşlik etti.

'GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİ YERLE BİR ETTİLER'

Aileleri tek tek dinleyen Dağ, PKK terörünün tamamen ortadan kalktığı günleri yakında göreceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Burada 251 ailemiz, terör örgütüne HDP'liler tarafından çocuklarının kaçırılması sebebiyle bir oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Bugüne kadar 33 tane gencimiz, Diyarbakır annelerinin eylemleri neticesinde ailelerine kavuştu. Bundan sonra da 251 ailenin tamamının ve oturma eyleminde bulunmuyor olsa da kendi evlatları HDP aracılığı ile PKK terör örgütüne katılması sağlanan diğer evlatlarımızın da kavuşacağı günleri inşallah çok uzun olmayan bir zamanda hep beraber göreceğiz. PKK terörünün bu topraklarda tamamen tarihe kazındığını, artık terörle alakalı ülkemizin anılmadığı günlerini şu anda yaşadığımız gibi bundan sonra da tamamen ortadan kalktığı günleri de inşallah göreceğiz. Biz AK Parti olarak evlatlarımızın tamamının bu ülke için hakim, savcı, doktor, avukat, eczacı, iş adamı, esnaf ve her bir yerde bu ülkeye hizmet eden kişiler olmasını hep istedik, temenni ettik ve bunun için uğraş verdik. Ama başkaları kendi evlatları için iyi üniversitelerde, iyi kolejlerde batıda okumasını sağlarken, iyi yerlerde tatil yapmasını sağlarken, ne yazık ki ülkenin doğusundan batısına gariban insanımızın, Kürt'üyle Türk'üyle, sadece Kürt çocuklarının değil, benim Kütahyalı hemşehrimin de evladını dağa HDP aracılığıyla kaçıran bir zihniyet söz konusu. Ülkenin her bir tarafından genci dağa götürmek suretiyle onların gelecekle ilgili bütün hayallerini, bu ülkeye fayda sağlayacak bu gençlerimizin hayallerini yerle bir ettiler. Biz Dicle'nin kuzularını çakallara bırakmayacağız, bu konudaki kararlığımız çok nettir."

'HDP'DEN KORKMASINLAR, CESARETLİ OLSUNLAR'

Hem İYİ Parti'ye ve hem de CHP'ye çağrıda bulunan Dağ, "Ben buradan iki siyasi partiye çağrıda bulunmak istiyorum, İYİ Parti Genel Başkanı hem Diyarbakır, hem Bingöl, hem de bu bölgede ziyaretler yaptı. Yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye'nin bir ilinde, ilçesinde esnaf gezileriyle siyasi propagandasını yapıyor. Ama İYİ Parti Genel Başkanı, Diyarbakır'a bir program koymuyor ki Diyarbakır annelerini ziyaret etmek mecburiyetinde herhalde kalmasın diye. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Urfa programı olmasına rağmen Diyarbakır programını iptal etti. Çünkü Diyarbakır'a geldiğinde Diyarbakır annelerine ziyaret edip etmemeyle karşı karşıya kalacağı bir durum söz konusu olacak. Benim çağrım şudur, HDP'den korkmasınlar, cesaretli olsunlar, siyaset cesaret işidir, siyaset bir duruş işidir. Burada tüm dünyaya haykıran ve tüm dünya tarihine ve literatürüne giren bir hadise söz konusudur, Diyarbakır anneleri. Siz üç maymunu da oynasanız, görmedim, duymadım, işitmedim deseniz de Diyarbakır anneleri artık tarihe geçen bir durumdur ve Allah'ın izniyle Diyarbakır annelerinin bu cesareti, bizim siyaseten net duruşumuz ve devletimizin de terörle mücadelesi ile PKK terör örgütü inşallah tamamen ortadan kalkacaktır" dedi.

AK PARTİ'Lİ DAĞ: DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ
AK PARTİ'Lİ DAĞ: DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ
AK PARTİ'Lİ DAĞ: DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, AK Parti, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ DAĞ: DİCLE'NİN KUZULARINI ÇAKALLARA BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika
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