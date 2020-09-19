AK Parti'li Dağ, Gömeç 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Dağ, Gömeç 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı ve bu milletin karşısına sadece ülkedeki muhalefet değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor, ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden çıkıyor.

AK Parti'li Dağ, Gömeç 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı ve bu milletin karşısına sadece ülkedeki muhalefet değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor, ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden çıkıyor." dedi.

Dağ, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Gömeç 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet tarihine bakıldığında bir tarafın inşa eden, bina eden, bir şeyler ortaya koyan tevazu tarafını temsil ettiğinin, diğer tarafın da hep engelleyen noktada olduğunun görüldüğünü söyledi.

"Şimdi öyle bir süreç yaşıyoruz ki işte bina etmede, inşa etmede, bir şeyler ortaya koymada bir şey inşa etme tarafını temsil eden kim?" diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Recep Tayyip Erdoğan. Öyle değil mi? 18 yıldır yaptıklarımızla, inşa ettiklerimizle hep bir şeyler ortaya koymaya çalışan tarafta... Öbür tarafta 'nasıl buna engel olmaya çalışırız?' diyen bir zihniyet. Ama bugünün bir farkı var. Bugünün farkı 'karşımızda sadece CHP zihniyeti vardır.', veyahut 'engelleyen zihniyet vardır.' diyemiyoruz. Sadece onlar yok. Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı ve bu milletin karşısına sadece ülkedeki muhalefet değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor, ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden çıkıyor. Biz davamızın bu köklerinden bina inşa eden noktasında, o tarihten gelen misyonumuzu aynı şekilde bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz."

Dağ, AK Parti teşkilatını büyük bir ağacın gövdesine benzettiğini belirterek, "Teşkilatla biz bugüne kadar liderimizin öncülüğünde girdiğimiz her seçimi kazandık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle her bir seçimi yine bu güçlü teşkilatımızla yapacağız. Bugün Şemdinli'ye gittiğimizde sadece tabela partisi olan bir parti değiliz biz. Bugün 'Sadece Keşan'da güçlü teşkilatımız var. Belediyem var.' diyip, Şırnak'ta tabela partisi olan bir parti değiliz biz. Bu davanın birer neferi olarak her bir aşamasında, mücadelesinde var olan insanlar olarak ne kadar daha fazla çalışsak azdır." diye konuştu.

"Bu milletin çıkarını hiç kimseye bırakmayacağız"

"Bugün biz Libya'da da Doğu Akdeniz'de de öncelikle kendi ülkemizin ve milletimizin çıkarını düşünerek çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullanan Dağ, şöyle dedi:

"Hakkımızı yedirmeyeceğiz dedik bundan sonra yedirmeyeceğiz. 'Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz yok.' dedik. Bundan sonra da kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadan bu milletin çıkarını hiç kimseye bırakmayacağız. Doğu Akdeniz'de bir mücadele devam ediyor. Bugün muhalefet 'Buralarda ne işimiz var?' dediğinde bu hafta içi il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız gayet güzel cevap verdi. Bugün Türkiye, Suriye'den çıktığında dünyanın o egemen güçleri, Suriye'de bir terör devleti kurmaktan vaz mı geçecek? Esat bugüne kadar yaptığı günahlardan sarfınazar edip, oradaki insanlara zulmetmekten vaz mı geçecek? Libya'da Fransa ve darbeci Hafter o yapmış olduğu mücadeleden vaz mı geçecek? Doğu Akdeniz'de bugün biz 'tamam, yokuz' dediğimizde Fransa, Yunanistan ve diğer egemen güçler 'tamam kardeşim, sizin hakkınızı veriyoruz' mu diyecek? Böyle bir şey olmayacağına göre o bölgede yaptığımız bu çalışmanın, mücadelenin gerçekten ne anlama geldiğini iyi idrak etmemiz lazım. Evet elimizde büyük bir imkan var şu anda. Bu imkan, son 4-5 yılda yapılan hamlelerle çıktı ortaya. Nedir bu büyük imkan? Bir kere biz o bölgede uluslararası sermayenin sondaj ve sismik arama gemileriyle yapmıyoruz bu araştırmaları. Kendi milli gemilerimizle yapıyoruz. Bunlar bize sadece bugün değil, yarın için de büyük imkan sunacak."

"Kendi içlerinde bile birlik ve beraberlik sağlayabilmiş değiller"

Dağ, muhalefetin 2023 seçimleri için kendi içinde toplum mühendisliği yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Acaba kimi aday gösterelim, kimin üzerinde anlaşalım?' diye bir çalışma içindeler. Bu konuda da bir noktaya varabilmiş değiller. Aslında en büyük motivasyonları 'biz nasıl bu seçimi kazanırız' değil. En büyük motivasyonları 'acaba Tayyip Erdoğan'a bu seçimi nasıl kaybettirebiliriz, AK Parti'ye bu seçimi nasıl kaybettirebiliriz?' Kendi içlerinde bile birlik ve beraberlik sağlayabilmiş değiller. 'Çıkartalım' dedikleri adayın dışında birçok adayın şu anda sahaya çıkıp, 'Ben de varım kardeşim. Bensiz hesap yapamazsınız' dediklerini görüyoruz. En bariz örneği 2019 Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce. Siz kendiniz bir mühendislik yapabilirsiniz, baş aday olarak birini, bir hanımefendiyi gösterebilirsiniz. Bir kesime şirin gözükmek için, karşılıklı şirinlik yapmak için onun yanına birini monte etmek isteyebilirsiniz. 'Bu formülasyon bizsiz olmaz kardeşim' diyip ortaya çıkan, bugün biri, yarın üçü, birçoğu bu yaptıkları toplum mühendisliğini kendi içinde yıkmaya başlıyor. Bu sefer başkaca işlere giriyorlar."

Ana muhalefet partisinin bugünlerde bir tartışma yaşadığını dile getiren Dağ, "Bir Atatürk tartışması yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal ya da Mustafa Kemal mi demeli, Atatürk mü demeli? tartışmasını yaşıyorlar. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanının söylediği sözü bırakın AK Parti İstanbul İl Başkanını, Gömeç'ten Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi söylemiş olsaydı hem sosyal medyadan hem de diğer platformlardan grup toplantısında CHP Genel Başkanı konuşacak kadar bu konunun üstüne giderlerdi. Kendi il başkanlarına hiçbir söz edemiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partiye gelmesiyle beraber 10 yıldır sistematik olarak adım adım bu parti başka bir noktaya doğru götürülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları Cumhuriyet Halk Partisi için 'Mustafa Kemal'in askerlerini' sindirmiş vaziyette." diye konuştu.

Divan Başkanlığını AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'in yaptığı kongrede, mevcut başkan Eşref Uslu yeniden seçildi.

Muhalefet, AK Parti, Fransa, Gömeç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ, Gömeç 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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