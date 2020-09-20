AK Parti'li Dağ, Karabük'te partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Dağ, Karabük'te partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK parti kadrolarında ismi yer almasa da sahada çalışacak onlarca kardeşlerinin olduğunu belirterek, "Bu tecrübeyle 2023 seçimleri çok partili siyasal tarihimizin en sert seçimleri olarak geçecek.

AK Parti'li Dağ, Karabük'te partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK parti kadrolarında ismi yer almasa da sahada çalışacak onlarca kardeşlerinin olduğunu belirterek, "Bu tecrübeyle 2023 seçimleri çok partili siyasal tarihimizin en sert seçimleri olarak geçecek. Karşı tarafta nasıl bir koalisyon oluştuğunu ve oluşturulduğunu hep birlikte görüyoruz." dedi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu söyledi.

Dağ, AK Parti'nin 19 yılın sonunda birçok tecrübesinin oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Doğu Akdeniz'de bir mücadele yürütüyoruz. Birileri bu konuda 'Dünyada tek kaldık.' diyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun her bir yeri işgal edildiğinde o zaman da yalnız kaldık. İngiltere, Yunanistan'ı üzerimize salmıştı.

Ben Ege Bölgesi'nde doğdum, büyüdüm. Her türlü Yunanistan zulmünün anlatıldığı hususlar vardır. Dededen toruna bunlar anlatılır. Fransa da Akdeniz'i işgal etmişti. Peki o zaman da 'Kardeşim dünyada yalnızız bunlarla anlaşmaya gidelim.' diye bir yol izlendi mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete özgüvenini tekrar kazandırdığını dile getiren Dağ, "Ne yaparsanız yapın bugün bir Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyorsunuz ama memleket yüzlerce, binlerce, on binlerce Recep Tayyip Erdoğan inşa etmiştir." dedi.

"Erdoğan bundan sonra da gireceği hiçbir seçimi kaybetmeyecektir"

Dağ, bugün oluşacak kadroların AK Parti'yi 2023 seçimlerine götüreceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kadrolarda ismi yer almasa da sahada çalışacak onlarca kardeşimiz var. Bu tecrübeyle 2023 seçimleri çok partili siyasal tarihimizin en sert seçimleri olarak geçecek. Karşı tarafta nasıl bir koalisyon oluştuğunu ve oluşturulduğunu hep birlikte görüyoruz. Özellikle yerel seçimlerden bu yana hiç birbirine benzemeyen birçok siyasi partinin, belki aradan biz çekilsek aynı masa etrafında en basit bir konuda bile anlaşamayacak siyasi partilerin, bugün nasıl bir araya geldiğini görüyoruz.

Sadece onların bir araya getirilmesi değil, bugün Amerikan başkanlık seçimlerinde başkan adayının diğer formüllerden vazgeçerek, seçimler neticesinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekten bahsettiği, Yunanistan'ın ve Fransa'nın çıkan haberlerde hep bizim iktidardan indirilmemizden bahsedildiği bir dönemde ne kadar zorlu bir seçimin bizi beklendiğini hep birlikte görmemiz gerekiyor. Yeni oluşacak kadrolarımızın bu bilinçle çalışmalarında fayda var. Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği hiçbir seçimi sandıkta kaybetmedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra da gireceği hiçbir seçimi kaybetmeyecektir."

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Özkan Çetinkaya'nın seçildiği kongreye, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ile çok sayıda partili katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Dağ, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ, Karabük'te partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

"Bez Bebek" dizisinin "Yağmur"u Asena Keskinci, güzelliğiyle büyülüyor Çin'de, Rusya'dan ithal edilen dondurulmuş kalamarlarda koronavirüs tespit edildi Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü Niğde'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü         
22:47
Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
22:15
Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak         
21:33
51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz 51 yaşındaki Jennifer Lopez'den gençlere taş çıkartan bikinili poz         
20:47
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 23:10:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Dağ, Karabük'te partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei