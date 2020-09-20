AK Parti'li Dağ, Karabük'te partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK parti kadrolarında ismi yer almasa da sahada çalışacak onlarca kardeşlerinin olduğunu belirterek, "Bu tecrübeyle 2023 seçimleri çok partili siyasal tarihimizin en sert seçimleri olarak geçecek. Karşı tarafta nasıl bir koalisyon oluştuğunu ve oluşturulduğunu hep birlikte görüyoruz." dedi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, AK Parti'nin bir dava partisi olduğunu söyledi.

Dağ, AK Parti'nin 19 yılın sonunda birçok tecrübesinin oluştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Doğu Akdeniz'de bir mücadele yürütüyoruz. Birileri bu konuda 'Dünyada tek kaldık.' diyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yurdumuzun her bir yeri işgal edildiğinde o zaman da yalnız kaldık. İngiltere, Yunanistan'ı üzerimize salmıştı.

Ben Ege Bölgesi'nde doğdum, büyüdüm. Her türlü Yunanistan zulmünün anlatıldığı hususlar vardır. Dededen toruna bunlar anlatılır. Fransa da Akdeniz'i işgal etmişti. Peki o zaman da 'Kardeşim dünyada yalnızız bunlarla anlaşmaya gidelim.' diye bir yol izlendi mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete özgüvenini tekrar kazandırdığını dile getiren Dağ, "Ne yaparsanız yapın bugün bir Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıyorsunuz ama memleket yüzlerce, binlerce, on binlerce Recep Tayyip Erdoğan inşa etmiştir." dedi.

"Erdoğan bundan sonra da gireceği hiçbir seçimi kaybetmeyecektir"

Dağ, bugün oluşacak kadroların AK Parti'yi 2023 seçimlerine götüreceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu kadrolarda ismi yer almasa da sahada çalışacak onlarca kardeşimiz var. Bu tecrübeyle 2023 seçimleri çok partili siyasal tarihimizin en sert seçimleri olarak geçecek. Karşı tarafta nasıl bir koalisyon oluştuğunu ve oluşturulduğunu hep birlikte görüyoruz. Özellikle yerel seçimlerden bu yana hiç birbirine benzemeyen birçok siyasi partinin, belki aradan biz çekilsek aynı masa etrafında en basit bir konuda bile anlaşamayacak siyasi partilerin, bugün nasıl bir araya geldiğini görüyoruz.

Sadece onların bir araya getirilmesi değil, bugün Amerikan başkanlık seçimlerinde başkan adayının diğer formüllerden vazgeçerek, seçimler neticesinde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekten bahsettiği, Yunanistan'ın ve Fransa'nın çıkan haberlerde hep bizim iktidardan indirilmemizden bahsedildiği bir dönemde ne kadar zorlu bir seçimin bizi beklendiğini hep birlikte görmemiz gerekiyor. Yeni oluşacak kadrolarımızın bu bilinçle çalışmalarında fayda var. Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar girdiği hiçbir seçimi sandıkta kaybetmedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra da gireceği hiçbir seçimi kaybetmeyecektir."

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığına Özkan Çetinkaya'nın seçildiği kongreye, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz ile çok sayıda partili katıldı.