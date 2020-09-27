AK Parti'li Dağ, partisinin Ödemiş İlçe Kongresinde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarının daha on yıllar ülkeye hizmet edeceğini söyledi.

Muzaffer Gönen Düğün Salonu'nda düzenlenen partisinin Ödemiş İlçe Kongresi'ne katılan Dağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin başında, girdiği her seçimi kazanan ve kazandıktan sonra görevi en iyi şekilde icra eden bir lideri olduğunu belirtti.

Meselenin sadece seçim kazanmak olmadığını da vurgulayan Dağ, "Bugünlerde 'İstanbul'u kazandık, Ankara'yı kazandık' deyip iktidar hayalini kuranların 1,5 yılık karnesine baktığınızda bunu çok net görürsünüz." diye konuştu.

Yayınlanan anketlere de değinen Dağ, "Her gün güvenilirliği malum firmalar aracılığıyla, masa başı anket firmaları aracılığıyla ulusal televizyonlar, siteler sürekli anketlerden bahsediyorlar. Her ay sürekli anket yapan bir siyasi partiyiz. Israrla bizden kopan siyasi partileri yüksek göstermeye çalışıp bizden onlara oy kaçışını ima etmeye gayret ediyorlar." dedi.

Anket

Anket açıklayanların AK Parti'nin yüzde 30-35 bandında yer aldığını ileri sürdüğünü kaydeden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şimdi son anketi anlatmak istiyorum, bakalım kimin oyları düşüşteymiş, kimin oyları çıkıştaymış, bizden kopan siyasi partiler ne durumdaymış. Bugün kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı 42,6, CHP'nin oy oranı 24,2, HDP'nin oy oranı 10,4. MHP'nin oy oranı 10,2, İYİ Parti'nin oy oranı 9,2. Saadet Partisi 0,9, DEVA 0,6, Gelecek 0,1, diğer partiler 1,8. Halep oradaysa arşın burada. Tablo ortada. Algıya, yalana, operasyona, toplum mühendisliğine gerek yok. Bu ülkeye bugün biz hizmet ediyoruz, bugün biz iktidarız. Avucunuzu yalayacaksınız. Daha 10 yıllar bu ülkeye iktidar olacak, hizmet edecek AK Parti kadrolarıdır, Cumhur İttifakı kadrolarıdır."

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de kongreye katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Muhammet Şen, tek aday olarak girdiği seçimde başkanlığa yeniden seçildi.