Ak parti'li dağ referans olan tunç soyer mi yoksa tuncay özkan mı - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ak parti'li dağ referans olan tunç soyer mi yoksa tuncay özkan mı - 2 - Son Dakika

Ak parti'li dağ referans olan tunç soyer mi yoksa tuncay özkan mı - 2

6 saat önce

AK Parti'li Dağ Referans olan Tunç Soyer mi yoksa Tuncay Özkan mı - 2.

AK Parti'li Dağ Referans olan Tunç Soyer mi yoksa Tuncay Özkan mı - 2

Ak parti'li dağ referans olan tunç soyer mi yoksa tuncay özkan mı - 2

Tuncay Özkan, Tunç Soyer, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 06:34:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ak parti'li dağ referans olan tunç soyer mi yoksa tuncay özkan mı - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]