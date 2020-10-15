AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok - Son Dakika

AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok

15.10.2020 20:41
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye, bölgesindeki konulardan uzak kaldıkça, süreçlerin hep menfaatler dışında geliştiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de yaşananlar bunu çok açık gösteriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye, bölgesindeki konulardan uzak kaldıkça, süreçlerin hep menfaatler dışında geliştiğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de yaşananlar bunu çok açık gösteriyor. Bu süreçte bırakın oradaki rezervi keşfedip bir şeyler ortaya çıkarmayı, burada çıkartılan doğal gazın Avrupa'ya gönderimi konusunda Türkiye'yi saf dışı bırakacak projeler için çalıştılar. Sahada olmazsanız bir anlamı yok" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nca düzenlenen 19'uncu Dönem Siyaset Akademisi Ödül Töreni'ne katıldı. Parti genel merkezinde gerçekleşen programa, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, milletvekilleri ve çok sayıda akademi öğrencisi katıldı. Siyaset Akademisi öğrencililerine seslenen Hamza Dağ, akademiyi Selçuklu Devleti'ndeki Nizamülmülk medreselerine benzetti. 38 il 2 ilçede başlatılan 19'uncu Dönem Siyaset Akademisi Sertifika Törenlerinin her şehirde gerçekleştirildiğini kaydeden Dağ, "Sloganımız ortada, 'Siyaset Akademide Başlar' aslında bunu diyerek, siyaset ve partiyi, akademiyi aynı noktada birleştirmiş oluyoruz. Yani siyasetin akademi boyutu var ama biz siyasetteki akademiyi sadece üniversitelerdeki Siyaset Bilimi derslerinde alınan bir ders olarak değil, aynı zamanda siyasetle, partiyle birlikte akademi dersi vermek suretiyle sahada da nasıl öğrenileceğini gösteriyoruz" diye konuştu.

'ABD, RUSYA, ÇİN, FRANSA, ALMANYA BURALARDA VAR OLMAYA ÇALIŞIYOR'Dağ, dünyadaki konular ve yaşanan hadiselerin, Türkiye'nin etrafında yaşanan hadiseler üzerine cereyan ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bugün dünyanın jandarmalığına, dünyanın büyük devletliğine soyunan ülkelerin tamamı bu coğrafyada yapmış olduğu vekalet savaşları üzerinden kendi güç devşirmelerini yapıyor. Güney Amerika'daki veya Güney Afrika'daki ya da Asya'daki bir güç savaşı, dünyadaki güç savaşı anlamına gelmiyor. Suriye'de bir güç savaşı varsa, Suriye'de kim daha ön planda ise dünyada söz sahibi de bu şekilde olunuyor. Libya'da nasıl söz sahibiyseniz, arabuluculuk konusunda, sahada olma konusunda dünyadaki hakimiyetiniz de ona göre tartışılıyor. Azerbaycan'da son dönemde yaşanan hadisler de benzer bir tabloyu gösteriyor. Yani ABD, Rusya ya da Çin, Fransa, Almanya, 'Biz varız, masada' diyorlarsa buralarda var olmaya çalışıyorlar."'TÜRKİYE'Yİ SAF DIŞI BIRAKACAK PROJELER İÇİN ÇALIŞTILAR'Türkiye'nin bugüne kadar coğrafyasındaki olaylara mesafeli kaldığına işaret eden Dağ, "Uzak durdukça hep masadan uzaklaşan boyutta olduk. ve hep süreçler menfaatimiz dışında gelişti. Aslında Doğu Akdeniz'de yaşananlar bunu çok açık gösteriyor. 2000'li yıllardan beri devam eden bir süreç var orada. Bu süreçte bırakın oradaki rezervi keşfedip bir şeyler ortaya çıkarmayı, burada çıkartılan doğal gazın Avrupa'ya gönderimi konusunda Türkiye'yi saf dışı bırakacak projeler için çalıştılar. Sahada olmazsanız bir anlamı yok" açıklamasında bulundu.

Dağ'ın konuşmasının ardından, Siyaset Akademisi'nden mezun olan öğrencilere sertifikaları verildi.


AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok
AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ: Sahada olmazsanız bir anlamı yok - Son Dakika


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