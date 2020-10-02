AK Parti'li Dağ, "Siyaset Akademisi Sertifika Töreni"ne katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Dağ, "Siyaset Akademisi Sertifika Töreni"ne katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "En son yaptığımız araştırmada Doğu Akdeniz politikamıza yüzde 75, Libya politikamıza yüzde 80 destek var. Bu destek sadece AK Parti'lilerden değil. İYİ Partililerin yüzde 70'i, HDP'lilerin yüzde 45'i, CHP'lilerin yüzde 60'ı bu mücadeleye destek veriyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "En son yaptığımız araştırmada Doğu Akdeniz politikamıza yüzde 75, Libya politikamıza yüzde 80 destek var. Bu destek sadece AK Parti'lilerden değil. İYİ Partililerin yüzde 70'i, HDP'lilerin yüzde 45'i, CHP'lilerin yüzde 60'ı bu mücadeleye destek veriyor." dedi.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen "Siyaset Akademisi 19. Dönem Sertifika Töreni"nde konuşan Dağ, akademinin 2008'den bu yana devam ettiğini söyledi.

Siyaset akademisinin bir okul olduğunu ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"CHP bir tartışma yaşıyor. Kendi içlerinde bölünmüş. Bir tarafta 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' diye slogan atıp kendisini ifade etmeye çalışanlar var. Diğer tarafta da 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşlarıyız.' diyen var. Bu tartışmayı yaşıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları, Mustafa Kemal'in askerlerini sindirmiş vaziyette. Bunu görüp CHP'li kardeşlerimizin nasıl bir yöne doğru gittiklerini görmelerinde fayda var. Biz bugüne kadar hep marka işler yaptık. Türkiye'de de dünyada da marka işler yaptık. Siyaset akademisi de bu markalardan birisi."

AK Parti'de siyaset yapma imkanı buldukları için şükrettiklerini anlatan Dağ, ülkenin 18 yılda önemli yerlere geldiğini belirtti.

Dağ, AK Parti olarak vatandaşların hakkını, hukukunu korumaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar muhalefet partilerinin üst kademesi bu konularda haksız yere eleştiriler ortaya koysa da araştırmaların başında birisi olarak şunu net ifade etmek istiyorum. En son yaptığımız araştırmada, Doğu Akdeniz politikamıza yüzde 75, Libya politikamıza ise yüzde 80 destek var. Bu destek sadece AK Partililerden değil. Allah'a hamdolsun bugün İYİ Partililerin yüzde 70'i, HDP'lilerin yüzde 45'i, CHP'lilerin yüzde 60'ı bu mücadeleye destek veriyor."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da AK Parti'nin siyasetin okulu olduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin ülkeye güzel hizmetler yaptığını ifade eden Demircan, "AK Parti siyaseti öğreten mekteptir. Kendi içimizde de bir tecrübe aktarımı var. Bunu diğer partilerde görmek mümkün değil. Bu işin mayasında Cumhurbaşkanımızın bize öğrettiği temel şey 'Habil ve Kabil' var. Kainatta biri merhameti, iyiliği, diğeri bencilliği anlatıyor. Biz merhamet tarafıyız. Bu memleketin 82 milyonunu kucaklıyoruz." dedi.

Dağ, daha sonra akademi mezunlarına sertifikalarını verdi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer katıldı.

AK Parti'li Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni ne katıldı
AK Parti'li Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni ne katıldı
AK Parti'li Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni ne katıldı
AK Parti'li Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Tekirdağ, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Dağ, 'Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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