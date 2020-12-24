AK Parti'li Dalkılıç: "Teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 yenilenme oldu" - Son Dakika

AK Parti'li Dalkılıç: "Teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 yenilenme oldu"

24.12.2020 19:19
AK Parti'li Dalkılıç:

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, kongre süreçlerinde teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 değişim ve yenilenme olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, kongre süreçlerinde teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 değişim ve yenilenme olduğunu söyledi.

Dalkılıç, partisinin Kırşehir il başkanığınca bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, istişareler sonucu 7. Olağan İl Kongresinde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilcisi ve eski belediye meclis üyesi Seher Ünsal'ın aday gösterilmesini kararlaştırdığını ifade etti.

Pandemi tedbirleri kapsamında kongrelerin belirlenen tarihlerde yeniden başlayacağını vurgulayan Dalkılıç, Kırşehir'de aday belirlemek için sivil toplum kuruluşlarından, teşkilat mensuplarına ve esnaf temsilcilerine kadar 520 kişi ile görüşüldüğünü anlattı.

Dalkılıç, aday gösterilen Ünsal'a başarı diledi.

Kongre süreçleri için yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Kongre sürecinde tüm teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 değişim ve yenilenme oldu. Hem teşkilatlarımıza bir taze kan olsun hem yeni arkadaşlarımız görevlere gelsin hem de 2023 ve 2071 hedeflerine taşıyacak kadrolar bugünden şekillensin istiyorduk. Hamdolsun, Türkiye genelinde de bunu çok büyük oranda başardık. Teşkilatlarımızda kırılma, dökülme, kavga, gürültü olmadan, diğer partilerde olan ve görmekten hoşlanmadığımız tabloları yaşamadan suhuletle ve kardeşane, AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğa'a yakışır şekilde hareket ettik."

Aday gösterilen Seher Ünsal da adil, hukuka uygun, insan odaklı ve erdemli bir yönetim sergileyeceklerine vurgu yaparak, "Bu yolda örf ve ananelerimizi unutmadan, kültür ve medeniyetimizin izinde geleceğimizin peşine düşerek 2023 ve 2071 hedeflerine sağlam adımlarla hep birlikte ilerleyeceğiz. Yolumuz uzun ve meşakkatli olabilir. Fakat eminim ki Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde şehrimizi kalkındırmada aşkla, şevkle ve kararlılıkla hep birlikte yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Başkanı Muzaffer Aslan, Genel Merkez Kırşehir Koordinatörü Ekrem Görçeker, eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve teşkilat mensupları katıldı.

Milletvekili, AK Parti, Kırşehir, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Dalkılıç: 'Teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 yenilenme oldu' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim
'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı 'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı         
18:40
Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı         
18:26
Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı         
17:51
Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti         
17:29
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu         
15:09
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3,6 milyar dolar arttı         
14:55
Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis Eski manken Alev'in evinde işlenen cinayette, sevgiliye 18 yıl hapis         
14:40
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı Kış nüfusu 400 bine çıkan Bodrum'da, yılbaşında ev partisi alarmı         
13:51
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 19:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Dalkılıç: "Teşkilatlarda yaklaşık yüzde 65 yenilenme oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei