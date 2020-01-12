AK Parti'li Demir'e görkemli karşılama - Son Dakika
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AK Parti'li Demir'e görkemli karşılama

6 saat önce

AK Parti Genel Merkezinde yapılan mülakatta Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına getirilen Cumhur Demir, yüzlerce kişi tarafından büyük bir araç konvoyuyla karşılandı.

AK Parti'li Demir'e görkemli karşılama, System.String[]

AK Parti Genel Merkezinde yapılan mülakatta Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına getirilen Cumhur Demir, yüzlerce kişi tarafından büyük bir araç konvoyuyla karşılandı.


Geçtiğimiz haftalarda istifası alınan AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanının boş kalan koltuğu, bugün yapılan görüşmeler sonrasında yeni ismin atanması ile dolduruldu. AK Parti Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanlığına AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir getirildi. Büyük bir araç konvoyu ile Hakkari'ye gelen Demir, yüzlerce kişi tarafından Türk bayrakları ile Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Çiftlik mevkiinde karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşarak teşekkür eden Başkan Demir, yüzlerce araçlık konvoy ile il merkezine geldi.


Parti binası önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılanan Başkan Demir, kalabalığa teşekkür ederek, "5 adayın yarıştığı mülakatta Cumhurbaşkanımızın taktiri ile AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildim. Bu uğurda tek inancım sizlersiniz. Ben önce davama sonra sizlere inanıyorum. Bu yol uzun bir yoldur. Bu yolda önce Allah'a sonra sizlere güveniyorum. Merkez ilçe başkanlığı yolunda beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm yönetime teşekkür ediyorum. Genel merkez beni buraya sizlere hizmet için gönderdi. Makam ve mevkiler geçicidir. Önemli olan burada milletin gönlüne girebilmektir. Bende bunun için çalışacağım. Bu süreçte sizlerin desteğini bekliyorum. Şu an mevcut yönetimimizle kongre sürecine kadar devam edeceğim. Daha sonra Hakkari'nin sosyolojik yapısını göz önünde bulundurarak şeffaf bir yönetim oluşturamaya çalışacağım. Hakkari'nin kanaat önderleri, büyüklerimize ve sizlere danışıp güzel bir yönetim oluşturup 2023 seçimlerine hazırlanacağız inşallah. Hepiniz biliyorsunuz Ortadoğu kaynayan bir kazan gibidir. Yakın komşumuz İran, Irak ve Suriye'deki durumunu hepiniz biliyorsunuz. Bu ateşin Türkiye'ye yansımaması için hep birlikte Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmemiz gerekiyor ve kendisini yalnız bırakmayacağız. Bir olacağız diri olacağız, iri olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
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