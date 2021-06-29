AK Parti'li Demir: "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YKS öncesinde yaptığı açıklamalara ilişkin,"Kılıçdaroğlu, gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, birçok ülkenin kendi arasında yaptığı öğrenci değişim programlarından birisi olan Türkiye ile Katar arasındaki askeri, tıp fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin değişim programını provoke ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, 2 milyon 600 bin öğrencinin YKS öncesinde psikolojisiyle oynayarak bu provokeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Demir, "Sayın Kılıçdaroğlu, 2 milyon 600 bin öğrencinin yanında aileleri de provoke etmiş, milyonlarca öğrencinin emekleriyle oynamıştır. Kılıçdaroğlu, gözümüzden sakındığımız çocuklarımızın geleceğini kirli siyasete alet etmiştir. Bu durum akıllı gençliğimiz tarafından göz ardı edilmeyecektir." diye konuştu.

Mustafa Demir, haberi yapan sitenin, sonrasında haberin yalan olduğunu belirtmesine rağmen CHP yöneticilerinin yalan beyan ısrarlarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.