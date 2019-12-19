AK Parti'li Demiröz, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li Demiröz, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Demiröz, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AK Parti'li Demiröz, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Demiröz, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Demiröz, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği " Çamlıca'da Kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı, Vedat Demiröz, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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