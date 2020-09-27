AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde - Son Dakika

AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde partisinin 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Türkiye'nin yönetilmesi kolay olan bir ülke olmadığını belirterek, "Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde.

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde partisinin 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Türkiye'nin yönetilmesi kolay olan bir ülke olmadığını belirterek, "Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Hem yurt dışında bu ülkeye saldıranlar var, ekonomik olarak ve diğer konularda hem de yurt içinde maalesef iş birlikçileri var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Seçim öncesi partililere seslenen Demiröz, 20 yıldır Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi. Demiröz, "Türkiye yönetilmesi çok kolay olan bir ülke değil. Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Hem yurt dışında bu ülkeye saldıranlar var; ekonomik olarak ve diğer konularda hem de yurtiçinde maalesef iş birlikçileri var. Dünya Türkiye'ye her zaman 'Dur deyince duran, koş deyince koşan, otur deyince oturan' bir ülke olarak bakar ve Cumhuriyet kurulduğundan bu yana çeşitli aralıklarla bu ülkeye müdahale edildi. Ama AK Parti iktidarından sonra bunun kolay olmadığını gördüler. Yargıyla yargı vesayetiyle mücadele edildi. Ekonomiyle mücadele edildi, sermaye çevreleriyle basınla mücadele edildi. Bürokratik oligarşiyle mücadele edildi. Terörle mücadele edildi ve bu ülke üzerinde kötü emelleri olanlarla mücadele edildi. Şu 20 yılda neler yapılmadı" dedi.

'13 MİLYONLUK YUNANİSTAN'IN 450 MİLYAR DOLAR BORCU VAR'Türkiye'nin IMF'ye borçlu olduğu dönemde zor günler yaşadığına dikkat çeken Vedat Demiröz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Merkel'in dizinin dibine çöktü, 150 milyar euro IMF'den borç aldı. 13 milyonluk Yunanistan'ın bugün 450 milyar dolar borcu var. 50 yıllarını ipotek altına almışlar, haberleri yok. Biz bunları gördük. IMF'in 23 buçuk milyar borcumuz olduğu zaman oradan gelenlerin bize neler çektirdiklerini gördük. 'Emekliye zam yapmayacaksın, fındığa para vermeyeceksin, Bağkurluya şunu yapmayacaksın, sağlık yardımı yapmayacaksın' diye diye, talimatlarla gelip, gittiler. Ama o zor durumlar geride kaldı. Bu millet borcuna sadık ve ödedi. Hamdolsun. Bir daha IMF'nin hiçbir zaman kapılarını çalmayacağız, borç da almayacağız. O borç alan Yunanistan, önümüzdeki günlerde ne olacağını görecek. Ama şimdi de yarısını hibe sayın, şunu yapın, bunu yapın. Onu yaparlar. Avrupa'da yapar. Ama biz birlikte, beraberlikte olursak, şu Edremit gibi el ele, yan yana, diz dize olursak, inanın bu ülkenin hiç kimse bileğini bükemez."AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı görevine, tek listeyle giren mevcut İlçe Başkanı Ekrem Umutlu yeniden seçildi.

- Balıkesir
AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde
AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde
AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde
AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde

Balıkesir, AK Parti, Edremit, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde - Son Dakika

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