AK Parti'li Demiröz: Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde partisinin 7'nci Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz Türkiye 'nin yönetilmesi kolay olan bir ülke olmadığını belirterek, "Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Hem yurt dışında bu ülkeye saldıranlar var, ekonomik olarak ve diğer konularda hem de yurt içinde maalesef iş birlikçileri var" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Seçim öncesi partililere seslenen Demiröz, 20 yıldır Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi. Demiröz, "Türkiye yönetilmesi çok kolay olan bir ülke değil. Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Hem yurt dışında bu ülkeye saldıranlar var; ekonomik olarak ve diğer konularda hem de yurtiçinde maalesef iş birlikçileri var. Dünya Türkiye'ye her zaman 'Dur deyince duran, koş deyince koşan, otur deyince oturan' bir ülke olarak bakar ve Cumhuriyet kurulduğundan bu yana çeşitli aralıklarla bu ülkeye müdahale edildi. Ama AK Parti iktidarından sonra bunun kolay olmadığını gördüler. Yargıyla yargı vesayetiyle mücadele edildi. Ekonomiyle mücadele edildi, sermaye çevreleriyle basınla mücadele edildi. Bürokratik oligarşiyle mücadele edildi. Terörle mücadele edildi ve bu ülke üzerinde kötü emelleri olanlarla mücadele edildi. Şu 20 yılda neler yapılmadı" dedi.