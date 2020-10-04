AK Parti'li Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, hiç ayrım yapmadan 83 milyon vatandaşa hizmet götürdüklerini söyledi.

AK Parti'li Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, hiç ayrım yapmadan 83 milyon vatandaşa hizmet götürdüklerini söyledi.

Demiröz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen Yıldırım 7. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yıllar boyu vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı güçle inandığı yolda yürüdüğünü ve vesayet odaklarıyla mücadele ederek, Türkiye'yi tam demokrasiye ve milleti özgürlüğe kavuşturmak için çaba harcadığını belirten Demiröz, "15'e yakın seçim kazandı milletin sayesinde ve bu millet, AK Parti iktidarıyla ayakları yere basan, artık ülkesiyle övünen bir millet haline geldi." dedi.

"Göze battık"

Demiröz, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin içeride ve dışarıda bazı kesimleri rahatsız ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İçeride de dışarıda da göze battık. Sen misin ey Türkiye, ayağa kalkmış, kendi başına işler yapıyorsun? Ülke ekonomisini 3'e katlıyorsun, faizleri yüzde 4,5'e kadar düşürüyorsun, enflasyonu indiriyorsun ve Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ülkesi arasına sokmaya çalışıyorsun. Bunu gören içerideki ve dışarıdakiler maalesef rahat durmadı. 17-25 Aralık, Gezi olayları, 15 Temmuz ve sonrasında ekonomik saldırılar ama bunlara Allah'ın izniyle bu milletin sayesinde bazen canımızla, bazen kanımızla, bazen de kendi varlığımızla karşı koyarak bugünlere geldik."

"Yatırımlar sürüyor"

Türkiye'nin her yerinde yatırımların devam ettiğini anlatan Demiröz, şunları kaydetti:

"Bursa'ya da yatırım yapıyoruz, gidip Hizan'da, Pervari'de ve Hakkari'de de yatırım yapıyoruz. Burada da viyadük, köprüler yapıyoruz, Pervari'de de 165 metre yüksekliğinde viyadük yapıyoruz. Hiç ayrım yapmıyoruz. 83 milyon Türk vatandaşına hizmet götürüyoruz. Türkiye daha iyi yerlere gidecek. Daha iyi imkanlarla karşınıza çıkacak ve buradaki en büyük destek sizler olacaksınız. Ekonomide hiçbir zaman için geri düşmedik. Bu sene bu kadar sıkıntıya rağmen birinci dönem yüzde 4,5 büyüdük. Daha sonra bir eksi var ama yıl sonunu inşallah yine pozitif kapatacağız. Kolay değil bunlar. Doğal gazı keşfettik hamdolsun, arkası da gelecek."

"Ankara kriterlerimizle ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz"

Demiröz, dış politikadaki gelişmelere de değinerek, şöyle konuştu:

"Fransa'nın, Yunanistan'ın, Avrupa Birliğinin (AB) baskılarına bakmayın. AB de şimdi çizgiye geliyor. Libya ile olan anlaşmamızı onayladılar. Herhangi bir yaptırıma cesaret edemediler. Yunanistan'ın oyununa da gelmediler. Yunanistan, Fransa'nın oyununa geliyor. AB'nin içindeki liderlik savaşı devam ediyor. Bizi ilgilendirmiyor. Biz Ankara kriterlerimizle ülkemizi her şeye rağmen büyütmeye, ilerletmeye devam ediyoruz. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin sayesinde oluyor."

Kongreye, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ile delegeler katıldı.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Eli Erbay, tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa yeniden seçildi.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Demiröz, Yıldırım İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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