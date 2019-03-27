Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Dinç: "Tarım Bakanımız Salihli'ye Müjdelerle Geldi"

AK Parti'li Dinç: "Tarım Bakanımız Salihli'ye Müjdelerle Geldi"

54 dakika önce

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa'nın Salihli ilçesine müjdelerle geldiğini söyledi.

AK Parti'li Dinç:
AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Manisa'nın Salihli ilçesine müjdelerle geldiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Cumhur İttifakı adaylarına destek vermek için memleketi Manisa'ya geldiğini belirten AK Parti Salihli ilçe Başkanı Selçuk Dinç, "Bakanımız Pakdemirli Tarım ve Orman Sektörü buluşması kapsamında Salihli'ye geldi ve üreticilerimize müjdeler verdi. Salihli'de bugün çok uzun zamandır duymak istediğimiz, özlemle beklediğimiz güzel müjdeler duyduk. En güzeli de 15 yıldır özlemle beklediğimiz, bu memleketin hasret olduğu suya kavuşacağı Yeşilkavak Barajı'nın yatırım programına alınması sözünü Tarım ve Orman Bakımız Pakdemirli'den aldık. Zeytincimize de güzel bir haberimiz oldu. Sofralık zeytine de teşvik getirildi. Bundan sonra üreticimiz zeytinyağından sonra zeytinden de teşvik alacak. Bir güzel haberde tüm halkımızı ilgilendiren 15 binin üzerindeki zincir mağazalarda da tanzim satış bundan sonra aynı şekilde bakanlık üzerinden tek fiyat müjdesini aldık. Bunlar ülkemizin bekası, birliği için güzel haberler. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Salihli ile ilgili çok sayıda dosyayı Bakan Pakdemirli'ye teslim ettiklerini belirten Başkan Dinç, "Bu Cumhur İttifakı'nın güzelliğidir. İnşallah Cumhur İttifakı'nın desteği ve gücü ile Salihli'de hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

Manisa, AK Parti, Salihli, Politika
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