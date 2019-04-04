Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Dündar, Görevi Kayyumdan Devraldı

AK Parti'li Dündar, Görevi Kayyumdan Devraldı

45 dakika önce

AK Parti'den Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, mazbatasını alarak görevi kayyumdan devraldı.

AK Parti'li Dündar, Görevi Kayyumdan Devraldı, System.String[]
AK Parti'den Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, mazbatasını alarak görevi kayyumdan devraldı.

AK Parti'li Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, beraberindeki encümenlerle Çukurca İlçe Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını aldı. Daha sonra belediye geçen Ensar Dündar, görevi İlçe Kaymakamı Temel Ayca'dan devraldı. Burada konuşan Dündar, kendilerini bu göreve layık gören bütün Çukurca halkına teşekkür etti. MHP'ye de teşekkür eden Başkan Dündar, "Kayyum döneminde ilçeye yapılan hizmetler gerçekten taktire şayandır. İnşallah bizler çıtayı daha da yükselterek hep birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.

MHP Çukurca İlçe Başkanı Mehmet Sevinç ise, kazananın Çukurca olduğunu belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin de, yıllarca terörler anılan ilçenin çehresini ve imajını değiştiren kayyuma teşekkür ederek, "Kaymakamımız Temel Ayca'nın Zap markasını oluşturarak tüm Türkiye'ye tanıttırmakta büyük emekleri var. Yaptığı bir takım sosyal etkinliklerle halkın bakış açısını değiştirdi. İlçemize yapılan katkılarından dolayı kayyum Temel Ayca 'ya teşekkür ediyor, bundan sonra ilçeye yeni hizmetler ulaşması için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:20 Kaynak: İHA

Hakkari, Ensar Dündar, Çukurca, AK Parti, Güncel
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