AK Parti'li Durmuşoğlu, emekli amirallerin hezeyanlarının milli iradeye ve taşıdıkları üniformaya saygısızlık olduğunu söyledi - Son Dakika

AK Parti'li Durmuşoğlu, emekli amirallerin hezeyanlarının milli iradeye ve taşıdıkları üniformaya saygısızlık olduğunu söyledi

05.04.2021 16:59
AK Parti'li Durmuşoğlu, emekli amirallerin hezeyanlarının milli iradeye ve taşıdıkları üniformaya saygısızlık olduğunu söyledi, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin bu hezeyanları hem milli iradeye hem bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Emekli amirallerin bu hezeyanları hem milli iradeye hem bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır." dedi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik "karaktersiz" ifadesini şiddetle kınadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin düşmanlarına karşı tek bir kelime etmediği gibi onların dilini kullandığını ifade eden Durmuşoğlu, "Türkiye'nin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan bu zihniyetten kaygı duyuyoruz." dedi.

Durmuşoğlu, AK Parti'nin, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditler karşısında ilkeli bir siyaset yürüttüğünü, bu mücadelede dış mihraklardan çok husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kaldıklarını aktardı.

Ülkenin menfaatini düşünen herkesin yapıcı bir yaklaşımla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Durmuşoğlu, "Bu ülkenin cumhurbaşkanına 'zorba' ya da 'sözde cumhurbaşkanı' diyerek ortak bir dil inşa edemezsiniz. 'PYD'ye komşu olalım', 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var', 'Azerbaycan'a askerimiz niye gitti' gibi yaklaşımların muhalefetten öte başka anlamlar ifade ettiği kanaatindeyiz. O nedenle tüm siyasi partilerin daha soğukkanlı, daha sakin bir yaklaşımla, daha makul bir dili öne çıkarmalarının faydalı olacağından kuşkumuz yok." diye konuştu.

Durmuşoğlu, emekli bazı amirallerin açıklamasının, geçmişteki bazı gaflet ve delaletleri hatırlattığını, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin tedavülden kalkmış bu tarz yöntemlerle yönlendirilemeyecek kadar akıllı ve güçlü olduğunu belirten Durmuşoğlu, aksini düşünenlere "Hodri meydan" dediklerini ifade etti.

Söz konusu bildirinin yok hükmünde olduğunu dile getiren Durmuşoğlu, "Emekli amirallerin bu hezeyanları hem milli iradeye hem bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu durum vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da bir kanıtıdır. Darbeci zihniyetin demokrasimizi yıkmaya hiçbir şekilde gücü yetmeyecek, aziz Türk milleti her zaman olduğu gibi istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini, gerektiğinde yine gösterecektir." dedi.

Osmaniye, AK Parti, Emekli, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Durmuşoğlu, emekli amirallerin hezeyanlarının milli iradeye ve taşıdıkları üniformaya saygısızlık olduğunu söyledi - Son Dakika


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