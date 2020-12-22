AK Parti'li Durmuşoğlu ile Taşkın, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika

AK Parti'li Durmuşoğlu ile Taşkın, Sarıkamış şehitlerini andı

22.12.2020 18:37
AK Parti'li Durmuşoğlu ile Taşkın, Sarıkamış şehitlerini andı, System.String[]

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 106 yıl önce başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan 90 bin Mehmetçiği andı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki topraklarını kurtarmak için 106 yıl önce başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit olan 90 bin Mehmetçiği andı.

Durmuşoğlu ve Taşkın, Mecliste düzenledikleri basın toplantısında, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın, memleketin dört bir yanından kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin zamanı dondurarak tarih yazdığı destan olduğunu söyledi.

Dünyanın, Allahuekber ve Soğanlı dağlarında, Türk milletinin din, namus ve vatan uğruna nasıl bir bedel ödediğine şahit olduğunu dile getiren Durmuşoğlu, Sarıkamış'ta bedenleri buz tutsa da üstün bir cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadın, aziz hatıralarıyla yüce Türk milletinin engin gönlünde hak ettikleri yeri aldığını belirtti.

Durmuşoğlu, "Geri dönmeyi asla düşünmeyerek, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın da geçmişten bugüne Mehmetçiğin kahramanlıkları ve kazandıkları zaferlerin yanında büyük acıların da yaşandığını, Sarıkamış Harekatı'nın da Türk milletinin yaşadığı büyük bir acı olarak tarih sayfasında yerini aldığını ifade etti.

Sarıkamış Harekatı'nın, Türk askerinin vatanı için neleri göze alabileceğini gösteren en acı ama bir o kadar da abideleşen bir harekat olarak daima yüreklerde yaşayacağını vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Bugün bizler millet olarak o kahramanların canlarıyla bedelini ödedikleri bu vatanda tüm mazlum ve masumların umudu olmaya devam ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız mirasla vatanımızı ve milletimizi her türlü işgal, tehdit ve darbe girişimine karşı canlarımız pahasına koruduk ve korumaya devam edeceğiz. 106 yıl önce Sarıkamış'ta kardan kefenlere bürünen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Milletvekili, AK Parti, Osmaniye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Durmuşoğlu ile Taşkın, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika


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