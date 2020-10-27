AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan Mevlit Kandili mesajı - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Mevlit Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Durmuşoğlu, mesajında, mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olması dileklerinde bulundu.

Mesajında Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz şüphesiz sadece İslamiyet için değil, tüm dünya dinleri için takdir gören mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. Her konuda örnek olan peygamberimizin örnek yaşamını ve onun bize emaneti olan Kur'an-ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekir."