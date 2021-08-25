AK Parti'li Durmuşoğlu'ndan Yarbaşı Belediye Başkanı Kaynar'ın iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu,"Geçtiğimiz günlerde CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti teşkilatlarımızı ve şahsımı hedef alan hezeyan dolu açıklamalarını şaşkınlıkla izledim. Yalan ve iftira siyasetinin CHP'nin söz aldığı her yerde karşımıza çıkabileceğini bir kez daha görmüş oldum." dedi.

Durmuşoğlu, Düziçi'ne bağlı Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın AK Parti ve kendisine yönelik iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Durmuşoğlu, Başkan Kaynar'ın dile getirdiği Düziçi-Yarbaşı arasında yolun yapım çalışmasının durduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, Osmaniye'nin kalkınması ve bölgenin parlayan yıldızı haline gelmesi için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Durmuşoğlu açıklamasında, yapımı süren Çatak Barajı'nın bölgenin sulama ve elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacağına değinerek, yapımı süren Düldül Dağı Teleferik projesinin ilçeyi turizm merkezi haline getireceğini ve Kanlıgeçit, Yarbaşı ve Andırın yollarının tamamlanmasıyla birlikte de ulaşım sorunlarından tamamen kurtulacağını aktardı.

İlçeye yaptırılan 150 yataklı devlet hastanesi ve 20 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezinin sadece ilçeye değil bağlı belde ve köylerde yaşayan vatandaşlara da hizmet vereceğini vurgulayan Durmuşoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mızı, AK Parti teşkilatlarımızı ve şahsımı hedef alan hezeyan dolu açıklamalarını şaşkınlıkla izledim. Yalan ve iftira siyasetinin CHP'nin söz aldığı her yerde karşımıza çıkabileceğini bir kez daha görmüş oldum. Birlik ve beraberlik kelimelerini kullanıp da kendinden olmayan herkese çamur atmayı marifet sanan bu kirli zihniyeti en hafif tabirle esefle kınıyorum. Asıl cevabı ise aziz hemşehrilerimin sandıkta vereceğine yürekten inanıyorum."