AK Parti'li Düzgün, iktidarları döneminde sporun 81 ilin tamamında tabana yayıldığını söyledi - Son Dakika

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "Önceleri 1-2 branş için ancak tesis erişimi sağlanabiliyorken bugün bütün branşlarda 81 ilin tamamında spor tabana yayılmıştır. Köylere, mahallelere kadar herkesin spora erişimi şükürler olsun sağlanmıştır." dedi.

Düzgün, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarları döneminde gençlik ve spor alanında ciddi bir ilerleme ve dönüşüm yaşandığını belirtti.

Toplam sporcu sayısının, 2002 yılında 278 bin 47 iken bugün 9 milyon 810 bin 711'e yükseldiğinin altını çizen Düzgün, faal lisans sayısının 3 milyon 63 bin 608'e, spor kulübü sayısının 18 bin 860'a çıktığını kaydetti.

AK Parti iktidarları döneminde tesisleşme yönünde de çağ atlandığını dile getiren Düzgün, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı sporda tesisleşme hamlesini esas alarak, 19 yıl boyunca ülkenin dört bir yanını spor tesisleriyle donattık. Önceleri 1-2 branş için ancak tesis erişimi sağlanabiliyorken bugün bütün branşlarda 81 ilin tamamında spor tabana yayılmıştır. Köylere, mahallelere kadar herkesin spora erişimi şükürler olsun sağlanmıştır." diye konuştu.

Son yıllarda sporcu gençleri ilgilendiren çok önemli düzenlemeler ve projeler yapıldığını ifade eden Düzgün, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 8-10 yaş grubu çocukların spora yönlendirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandığını anımsattı.

Arife Polat Düzgün, "Dünyada gelişmiş pek çok ülkenin sanat, spor ve bilim alanında üstün yetenekli gençlerini geliştirmek ve korumak adına kapsamlı önlemleri hayata geçirdiği gibi biz de projelerle yetenekli gençlerimizi keşfediyoruz. Aynı zamanda onların iyi birer eğitim almasını da sağlayarak yarınlarda daha fazla sporcu-doktor, sporcu-mühendis, sporcu-avukat, sporcu-sosyal bilimci olmalarının önünü açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.