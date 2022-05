AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Her gün, her ay onlarca yalan söyleniyor ama insanın gerçekten ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Hele siyasette sorumlu yerlerdeyseler bin kere düşünüp bir kere konuşmaları lazım." dedi.

Osmangazi Belediyesince Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sevgi Parkı'nın açılışına katılan Ala, burada yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına değinerek, bu söyleme dışarıdan bir yabancı gözüyle bakılınca ülkede büyük bir kaos olduğunun düşünülebileceğini söyledi.

"Bu, bir ülkeye suikast düzenlemek değildir de nedir?" ifadelerini kullanan Ala, şunları kaydetti:

"Bu, ülkeyi arkadan hançerlemek demek değildir de nedir? Böyle mi olur? Ciddiyete davet ediyorum. Ülkeye bu kadar kötülük yapılabilir mi? Bir insana siyaseten bir laf söyleyeceğim diye söz mü tükendi? Her gün bir şeyler söylüyorsun zaten. Her gün, her ay onlarca yalan söyleniyor ama insanın gerçekten ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Hele siyasette sorumlu yerlerdeyseler bin kere düşünüp bir kere konuşmaları lazım.

Muhalefet alternatif üreteceğine, böyle ülkeye suikast anlamına gelecek cümleler, laflar üretirse yazıktır, yazıktır, yazıktır. Bu gerçekten kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bu ülkeye ihanettir, bu ülkeye büyük kötülüktür onun için herkes aklını başına alsın. Cumhurbaşkanımızı herkes tanıyor, ülkeden kaçmaz ama bazıları aklını kaçırmış olmalı bunu söyleyerek. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'ye yakışmayan bir üslup olduğu için yurt dışındaki insanlarda nasıl bir anlayış ortaya çıkaracağını düşünerek bu kadar vurguladım."

Açılışta, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da birer konuşma yaptı.

Ala ve beraberindekiler, daha sonra kurdeleyi keserek parkı açtı.