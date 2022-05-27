AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu

27.05.2022 18:54

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Her gün, her ay onlarca yalan söyleniyor ama insanın gerçekten ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına ilişkin, "Her gün, her ay onlarca yalan söyleniyor ama insanın gerçekten ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Hele siyasette sorumlu yerlerdeyseler bin kere düşünüp bir kere konuşmaları lazım." dedi.

Osmangazi Belediyesince Bağlarbaşı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sevgi Parkı'nın açılışına katılan Ala, burada yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddialarına değinerek, bu söyleme dışarıdan bir yabancı gözüyle bakılınca ülkede büyük bir kaos olduğunun düşünülebileceğini söyledi.

"Bu, bir ülkeye suikast düzenlemek değildir de nedir?" ifadelerini kullanan Ala, şunları kaydetti:

"Bu, ülkeyi arkadan hançerlemek demek değildir de nedir? Böyle mi olur? Ciddiyete davet ediyorum. Ülkeye bu kadar kötülük yapılabilir mi? Bir insana siyaseten bir laf söyleyeceğim diye söz mü tükendi? Her gün bir şeyler söylüyorsun zaten. Her gün, her ay onlarca yalan söyleniyor ama insanın gerçekten ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Hele siyasette sorumlu yerlerdeyseler bin kere düşünüp bir kere konuşmaları lazım.

Muhalefet alternatif üreteceğine, böyle ülkeye suikast anlamına gelecek cümleler, laflar üretirse yazıktır, yazıktır, yazıktır. Bu gerçekten kabul edilebilir bir anlayış değildir. Bu ülkeye ihanettir, bu ülkeye büyük kötülüktür onun için herkes aklını başına alsın. Cumhurbaşkanımızı herkes tanıyor, ülkeden kaçmaz ama bazıları aklını kaçırmış olmalı bunu söyleyerek. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye'ye yakışmayan bir üslup olduğu için yurt dışındaki insanlarda nasıl bir anlayış ortaya çıkaracağını düşünerek bu kadar vurguladım."

Açılışta, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da birer konuşma yaptı.

Ala ve beraberindekiler, daha sonra kurdeleyi keserek parkı açtı.

AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu
AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu
AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu
AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu

YORUMLAR
500
AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da gündemi değerlendirdi AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da gündemi değerlendirdi AK Parti'li Efkan Ala: 'Bir ülkenin cumhurbaşkanına 'kaçacak' demek, o ülkeye suikast düzenlemektir' AK Parti'li Efkan Ala: 'Bir ülkenin cumhurbaşkanına 'kaçacak' demek, o ülkeye suikast düzenlemektir'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu - Son Dakika


Son Dakika
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 00:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Efkan Ala, Bursa'da park açılışında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement