AK Parti'li Elitaş: Covid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak - Son Dakika
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AK Parti'li Elitaş: Covid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak

26.05.2022 11:22
AK Parti'li Elitaş: Covid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e uzatılmasına ilişkin, "Halen Covid-19 izninde 103 bin 533 kişi bulunuyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e uzatılmasına ilişkin, "Halen Covid-19 izninde 103 bin 533 kişi bulunuyor. Önerge, verdiğimiz sürede kabul edilirse bu izinden faydalanan kişi sayısının yaklaşık 640 bin kişi olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, 31 Mayıs'ta sona erecek, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemeden yararlanacak hükümlülere ilişkin bilgileri TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı. Adalet Bakanlığı'nca verilen bilgilerle ilgili konuşan Elitaş, halen Covid-19 izninde bulunan 103 bin 533 kişi olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar Covid-19 izninden faydalanan toplam kişi sayısı 413 bin 652. Covid-19 izninin uzatılması durumunda, yani bu önerge verdiğimiz sürede kabul edilirse 135 bin kişinin fiilen izinde olacağı 31 Temmuz 2023 tarihine kadar bu izinden faydalanan kişi sayısının, yaklaşık 640 bin olacağı tahmin edilmektedir. Halen Covid-19 izninde bulunan kişilerden aktif sigortalı bir işte çalışan kişi sayısı 25 bin 66'dır. Islah olan insanların, dışarıda hayatlarını idame edebilmeleri için bir çalışma imkanı verilmiş. 20 bin kişinin yeniden suç işleyip cezaevine gönderildiği bize iletildi" diye konuştu.Rakamların, açık cezaevinde bulunanların ıslah olduğu varsayımını doğruladığını aktaran Elitaş, "20 bin kişinin tekrar cezaevine dönmesi yani bu oranın yüzde 4 ile 5 civarında olması önemli bir nokta" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Elitaş, Koronavirüs, AK Parti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Elitaş: Covid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Elitaş: Covid-19 izninden 640 bin hükümlü yararlanacak - Son Dakika
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