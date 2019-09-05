Ak parti'li elitaş: elektronik çek, kayıt dışılığı önleyecek

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması beklenen 'Elektronik Çek ve Bono Kanunu Taslağı'nı değerlendirdi. Elitaş, "Bu sistemin amaçlarından birisi güvenliği sağlayabilmek, sistem içeresindeki çek ve senedin ne kadar dolaştığını en azından takip edebilme imkanını oluşturabilmek. Çekteki veya bonodaki imzadan imtina etme veya sahtecilik gibi unsurların büyük bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamak. En önemlisi de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına çok büyük bir katkı sağlayacağı inancındayız" dedi.

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakanlığı'nca elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için hazırlanan kanun taslağını DHA'ya değerlendirdi. Elitaş, piyasada çek ve bonoya duyulan güvenin artırılması, kambiyo senetlerinin sahteciliğe konu edilmesinin engellenmesi, kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve teknolojik gelişmeler kapsamında çek ve bonoların tedavül sürecinin tüm ilgililer tarafından takip edilebilmesi ile çek ve bono aracılığı ile yapılan kredilendirme mekanizmasının etkin şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla bu sistemin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

'KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEYECEK'

Yeni düzenleme ile pek çok değişikliğin hayata geçeceğini vurgulayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Elektronik sistemdeki çek ve bononun veya çek ve senedin düzenlemesinin esas itibarı ile amaçlarından birisi güvenliği sağlayabilmek, sistem içeresindeki çek ve senedin ne kadar dolaştığını en azından takip edebilme imkanını oluşturabilmek. Çekteki veya bonodaki imzadan imtina etme veya sahtecilik gibi unsurların büyük bir şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamak. En önemlisi de kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına çok büyük bir katkı sağlayacağı inancındayız. Bu anlamda bir düzenleme yapılması amaçlanıyor. Çek ve bononun elektronik ortamda oluşturulmasıyla sahte çek düzenlenmesi, imza taklidi gibi dolandırıcılar ile çek ve bononun çalınması, kaybedilmesi gibi durumlar engellenebilecek. Tedavül ve ciro sürecinin her adımının elektronik ortamda izlenebilmesi kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele için veri toplanması sağlanacak."

'TAKİP ETME İMKANI KOLAYLAŞACAK'

Elitaş, 25 bin lira ve üzerindeki bono, senet ve çeklerin düzenlemesinin tamamen elektronik sistemde ortaya çıkacağını ifade ederek, "Mevcut durumda bankalar 10 veya 25 yapraklı koçanlar halinde müşterilerine çekleri teslim ediyorlar. Onlar da alışveriş sırasında düzenleme yapıyorlar. 25 yapraklı çek koçanından 10 tanesini kullandı, 15 tanesini de kullanmadı ise onunla ilgili bir durum söz konusu değil. veya banka sistemine girmediği takdirde o kişinin ne kadarlık çek keşide ettiğini, düzenlediğini bilebilme imkanı söz konusu değil. Yeni sistemde ise tamamen elektronik sistemde, bir müşteri, bir ticaret erbabı çalıştığı bankadan elektronik sisteme girerek bir çek keşide etme imkanı bulmuş olduğu gibi aynı zamanda bu sisteme girmiş olacak, yani banka sistemine girmiş olacak. Takip etme imkanı kolaylaşmış olacak. Bu çeklerin, elektronik çeklerin ciro edilmesi, başkalarına transfer edilmesi de ve başkalarının aracılığı ile kullanılması da bu imkanla sağlanmış olacak" diye konuştu.

'GÜVENLİK ENDİŞELERİ GEREKSİZ'

Mustafa Elitaş, güvenlik eleştirilerine 'e-ticaret' örneğini vererek cevap verirken, şöyle konuştu:

"Sistem yasalaştığı andan itibaren önemli bir güven unsurunun ortaya çıkması sağlanacak. Şu anda internet ortamındaki alışverişler, ticaret yüksek miktarlı oranlara ulaştı. Türkiye'de son zamanlarda 'e-ticaret' 'elektronik ticaret' ile ilgili büyük bir gelişmenin olduğunu görüyoruz. Buna nasıl güven sağlandıysa, ona da aynı güvenlikli bir unsurun hasıl olması mümkün. Normal koçanla yapılmış çeklerin çalınarak veya herhangi bir bononun sahte bir şekilde düzenlenerek tedavüle sokulması mümkünken, elektronik sistemde bu korkuların olması normal; ama gereksiz diye düşünüyorum. Bu anlamda gerekli tedbirler muhakkak ki alt yapısı alınarak hayata geçirilecek. Elektronik sistemde takip edilen bonoların, çeklerin kambiyo senetlerin, kıymetli evrakların nasıl takip edileceğine ilişkin sistem kurulacak."



