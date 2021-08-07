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AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI - Son Dakika

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI

07.08.2021 16:25

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter sosyal medya genel başkanı olduğundan, oradan beslendiğinden dolayı milletin içinden gelen insanlardan aldığı bilgilerle değil sadece Twitter ve Facebook...

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter sosyal medya genel başkanı olduğundan, oradan beslendiğinden dolayı milletin içinden gelen insanlardan aldığı bilgilerle değil sadece Twitter ve Facebook karanlığında, sosyal medya çukurundaki aldığı bilgiler çerçevesinde bu ifadeleri kullandığından dolayı 11 yıldır genel başkan. 11 yıldır genel başkanlığı döneminde halen milletin gönlünde 1 santim ileri gitme imkanını bulamamıştır" dedi.

Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'nde düzenlenen Ayten Hacı Ömer Kara Camisi'nin açılışına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve Hülya Atçı Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Mustafa Elitaş, çeşitli illerde çıkan orman yangınlarına değindi. Elitaş, "27 Temmuz'da Türkiye genelinde başlayan bir yangın hadisesi ile karşılaştık. Kayseri'de Toroslar kısmında bir yangın ortaya çıktı. Yangının söndürülmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 1 hafta içinde bir ülkede toplam 220'ye yakın yangının meydana gelmesi belki 100 yılda bir gerçekleşebilecek hadiselerden biri. Yangınların söndürülmesinde gayret veren herkese teşekkür ediyorum ancak maalesef sosyal medya denen bir fenomen var. Olmamış hadiseleri, görülmemiş olayları, başka yerlerde yaşanmış meseleleri montajlayarak sanki Türkiye'de yapılıyormuş gibi ifade etmeye çalışanlar var. Maalesef bundan faydalanarak kara propaganda ile kirli bilgilendirmelerle insanları galeyana getirip, bu süreç içinde olağanüstü saçma sapan ifadeler kullanıyorlar. Birisi diyor ki 'Denizaltılar denizden kullanılıp, niye yangın söndürülmüyor". Adam görmemiş ki. Sanki denizin kıyısında yangın var sanıyor ancak sağduyulu vatandaşlarımız bunlara prim vermiyor' diye konuştu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Elitaş, 'Yangın felaketinin çıktığı bir yerden siyasi rant elde edebilmek için ana muhalefet partisinin genel başkanı 'Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçaklar neden kullanılmıyor" diyor. Arkasından ziyaret ediyor. 'Bu uçaklar çalışamazmış çünkü bakıma ihtiyaçları varmış' diyor. Bugün orman yangınlarına müdahale eden araçların büyük bir kısmı Türk Hava Kurumu tarafından Orman Bakanlığı ile yapılan sözleşme gereğince ortaya çıkılmış bir anlaşmanın ürünüdür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter sosyal medya genel başkanı olduğundan, oradan beslendiğinden dolayı milletin içinden gelen insanlardan aldığı bilgilerle değil sadece Twitter ve Facebook karanlığında, sosyal medya çukurundaki aldığı bilgiler çerçevesinde bu ifadeleri kullandığından dolayı 11 yıldır genel başkan. 11 yıldır genel başkanlığı döneminde halen milletin gönlünde 1 santim ileri gitme imkanını bulamamıştır. Bundan sonra da bulamayacaktır? dedi.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI
AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: KILIÇDAROĞLU, MİLLETİN GÖNLÜNDE 1 SANTİM İLERİ GİTME İMKANI BULAMADI - Son Dakika


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