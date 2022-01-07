"Emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliğinin haklı talebi. Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilere Türk Parlamenterler Birliği'nin emekli milletvekillerine zam yapılmasıyla ilgili bilgi verdi. Elitaş, Türk Parlamenterler Birliği'nin siyasi parti gruplarının grup başkanvekilleriyle görüştüğünü belirterek, milletvekillerinin Cumhurbaşkanı maaşının çok az artması nedeniyle bulundukları konumdan aşağıya düştüklerini belirtti. Elitaş, "Milletvekili emekli maaşı 6, 7. sıradayken, şu an 12, 13. sıraya gelmiş. Şöyle dediler; vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken 2022 yılının sonunda vali bizi geçiyor. Onun için bütün partilerle Parlamenterler Birliği görüşmüş. Bir hak kaybı söz konusu. Bin 500-2 bin milletvekili emeklisi var. Eğer diğer siyasi partiler de bunu uygun görürse, bütün siyasi partiler 'evet' derse, ortak önerge verirlerse biz de buna katılırız" ifadelerini kullandı.

Elitaş, emekli milletvekillerinin enflasyon farkından yararlanamadığının altını çizerek, "Bütün emekliler enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farklardan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliğinin haklı talebi. Bütün emeklilere uygulanan bu hakkın milletvekillerine uygulanmamasını haksızlık diye ifade ettiler. Biz de 'Görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)