AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye yönetimine 'ağaç' tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye yönetimine 'ağaç' tepkisi

22.07.2022 13:57
AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye yönetimine 'ağaç' tepkisi

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile birlikte 3 kişinin gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının sıvı enjekte edilerek kurutulmasıyla...

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile birlikte 3 kişinin gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldığı Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının sıvı enjekte edilerek kurutulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye'ye tepki gösteren Ercik, "Her ortamda çevreci olduklarını beyan eden CHP görüyoruz ki, çevre ve yeşillikten uzak bir tutum sergilemektedir. Buna rağmen konu ile ilgili sesi çıkmayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye yönetimini göreve davet ediyoruz" dedi.

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Sahili'ndeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgelerinden yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılarak içerisine sıvı enjekte edilip kurutuldu. Kuruyan ağaç bakıma alınırken, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden olayı gerçekleştirdiği belirlenen belediye çalışanı Yusuf Soyak'ı gözaltına aldı. Soyak, beraberindeki kişinin Toroslar ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğunu, talimatın da Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek tarafından verildiğini iddia etti. Bunun üzerine Oğuzhan Çakır ile daire Başkanı Serdar Salim Gökçek de gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK PARTİ'DEN TEPKİAK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, beraberinde Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve partililerle Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda toplanarak ağacı inceledi. Ercik, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yarım asırlık ağaca zehir verilerek kurutulmasına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu olayın sorumlularını, talimatı verenleri, bu kişileri hala barındıran CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesini esefle kınıyoruz. Her ortamda çevreci olduklarını beyan eden CHP görüyoruz ki, çevre ve yeşillikten uzak bir tutum sergilemektedirler. Buna rağmen konu ile ilgili sesi çıkmayan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye yönetimini göreve davet ediyoruz. 2023'e kadar Türkiye genelinde 1,5 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefleyen, dikilecek bir fidanla geleceğe bir nefes bırakmayı amaç edinen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların da önüne geçebilmek için var gücüyle çalışırken, gerçekleştirmiş olduğunuz bu çirkinliğin mantıklı hiçbir açıklaması olamaz. Doğal koşullar altında çıkan yangınları hükümetimize karşı kullanıp halkımıza yanlış lanse ederek suçlayanların, yarım asırdır ayakta kalmış bir ağaca yaptıklarına tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Bu çirkin eylemi kamuoyunun vicdanına bırakıyor ve AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak kınıyoruz."


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Kaynak: DHA

Cesim Ercik, AK Parti, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye yönetimine 'ağaç' tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Ercik'ten Mersin Büyükşehir Belediye yönetimine 'ağaç' tepkisi - Son Dakika
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