AK Parti'li Eroğlu, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Muhammed Mahmud ile bir araya geldi.

Eroğlu, Meclis'te görüştüğü Büyükelçi Mahmud ile Türkiye ile Etiyopya arasındaki iş birliklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Etiyopya ile 272 milyon dolarlık ticaret hacminin bulunduğunu belirten Eroğlu, bu ticaret hacmi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılmasını istediklerini söyledi.