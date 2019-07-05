Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Ertuş'tan Başkan Er'e ziyaret
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AK Parti'li Ertuş'tan Başkan Er'e ziyaret

1 saat önce

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er'i makamında ziyaret etti.

AK Parti'li Ertuş'tan Başkan Er'e ziyaret, System.String[]
AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er'i makamında ziyaret etti.

Dernek ve vakfın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Başkan Münevver Ertuş, yapılacak tüm çalışmalarda her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Başkanı Abdurrahman Er ise, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş ve yönetim kurulu üyelerine yapmış oldukları ziyaretten ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
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