Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Eser: "Bireylerin hayat standartları yükseltilerek, eşit hak ve yaşam koşulları...
Son Dakika Politika AK Parti'li Eser: 'Bireylerin hayat standartları yükseltilerek, eşit hak ve yaşam koşulları... - Son Dakika

AK Parti'li Eser: "Bireylerin hayat standartları yükseltilerek, eşit hak ve yaşam koşulları...

7 saat önce

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, "Bireylerin hayat standartları yükseltilerek, eşit hak ve yaşam koşulları sunulmalıdır" dedi.

AK Parti'li Eser:

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, "Bireylerin hayat standartları yükseltilerek, eşit hak ve yaşam koşulları sunulmalıdır" dedi.


AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, 'Engelliler Günü' münasebetiyle açıklama yaptı. Eser, bedensel engellilerin kişiyi toplumsal, sosyal ve kültürel anlamda yalnızlaştırmasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Bireylerin hayat standartları yükseltilerek, eşit hak ve yaşam koşulları sunulmalıdır. Bu; devletlerin, kamu ve özel sektörün birincil vazifesidir.Tüm dünyada hassasiyetle kabul görmüş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yakın zamanda, ülkemizi ve Karaman'ımızı gururlandıran başarılara imza atan kardeşlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, bu anlamlı günün tüm dünyada engeli nedeniyle zorluklar yaşayan bireylerin, hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı. - ANKARA

Selman Oğuzhan Eser, Milletvekili, AK Parti, Karaman, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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