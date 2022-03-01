AK Parti'li Esgin, Karacabey'deki Yeşildere ve Gölecik baraj inşaatlarını inceledi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey ilçesinde yapımı devam eden Yeşildere ve Gölecik barajlarının tarıma büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Milletvekili Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, DSİ Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fuat Alpaslan ve Bilal Tutuş, Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, muhtarlar ve beraberindekilerle baraj şantiyelerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Esgin, şu bilgileri paylaştı:

"Yeşildere ve Gölecik, bölgemizin içme suyu ihtiyacıyla birlikte yapımı tamamlandığında toplamda yaklaşık 10 bin hektara yakın tarımsal arazimize sulama yapabileceğimiz stratejik öneme sahip barajlarımızdır. Geçtiğimiz yıl yine bu iki barajımızı yerinde incelemiştik. Aradan geçen bir yıllık süre içinde pandemiye rağmen çalışmaların hızla devam ettiğini görüyoruz. Yeşildere Barajı'nın 67 metrelik gövde dolgusu tamamlanmak üzere. Barajlarımız ayrıca bölgemizde yaşanan sel taşkınlarının yıkıcı etkisini azaltarak tarım alanlarımızı koruyacak. Yeşildere Barajı'mızı 2022 yılı sonunda yapımını tamamlayıp, 2023 yılı ocak ayından itibaren barajımızda su tutmaya başlanmasını hedefliyoruz. Gölecik Barajı'mız 92 metre yüksekliğinde. 2023 yılı sonuna doğru tamamlamayı hedefliyoruz. Barajlarımız tamamlandığında bölgemizin 50 yıllık özlemi de son bulacak."

Esgin, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın altyapısının da tamamen yenilendiğine dikkati çekerek, "Derdiniz milletin derdi olunca hizmetlerin de ardı arkası kesilmiyor. Her iki ilçemizde içme suyu altyapısını önemli ölçüde yeniledik. Her iki ilçemizde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarına da kısa süre içinde başlıyoruz. Milletimiz, memleketimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.